مُسّن يعود للحياة بعد وفاته بنصف ساعة

في حادثة صادمة، عاد مسن إيطالي للحياة بعدما أعلن الأطباء وفاته بنصف ساعة فقط، بحسب ما أكدته السلطات الإيطالية.

وكانت البداية عندما تعرض رجل إيطالي يبلغ من العمر 78 عامًا لنوبة قلبية، وعلى الفور، تم التواصل مع الإسعاف، وهو في طريقه للمستشفى فقد المسعفون الأمل في إنقاذه.

وفحص الأطباء الرجل وأكدوا وفاته، بعدما فشلت كل محاولات إنعاش القلب مجددًا، وبدأ المستشفى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدفن، وتم الاتصال بالعائلة وسيارة نقل الموتى.

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لكن، وبشكل مفاجىء، عاد الرجل للحياة، إذ فتح عينيه وسأل الممرضين عن بناته وطالبهم بالسماح له بالتواصل معهن.

وقرر الأطباء نقل المسن إلى غرفة في المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة للاطمئنان على وضعه الصحي، والتأكد أن حالته تسمح بمغادرة المستشفى والعودة لممارسة حياته الطبيعية من جديد، خصوصا أن علاماته الحيوية بدت مستقرة.