زامير عن أحداث السويداء: من لا يدافع عن نفسه "لن ينعم بالأمن"
logo
منوعات

مُسّن يعود للحياة بعد وفاته بنصف ساعة

مُسّن يعود للحياة بعد وفاته بنصف ساعة
تعبيرية المصدر: iStock
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
20 يوليو 2025، 5:06 م

في حادثة صادمة، عاد مسن إيطالي للحياة بعدما أعلن الأطباء وفاته بنصف ساعة فقط، بحسب ما أكدته السلطات الإيطالية.

وكانت البداية عندما تعرض رجل إيطالي يبلغ من العمر 78 عامًا لنوبة قلبية، وعلى الفور، تم التواصل مع الإسعاف، وهو في طريقه للمستشفى فقد المسعفون الأمل في إنقاذه.

وفحص الأطباء الرجل وأكدوا وفاته، بعدما فشلت كل محاولات إنعاش القلب مجددًا، وبدأ المستشفى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدفن، وتم الاتصال بالعائلة وسيارة نقل الموتى.

أخبار ذات علاقة

بـ 9 أرواح.. رجل توقف قلبه عدة مرات ثم عاد للحياة (صور)

بـ 9 أرواح.. رجل توقف قلبه عدة مرات ثم عاد للحياة (صور)

لكن، وبشكل مفاجىء، عاد الرجل للحياة، إذ فتح عينيه وسأل الممرضين عن بناته وطالبهم بالسماح له بالتواصل معهن.

وقرر الأطباء نقل المسن إلى غرفة في المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة للاطمئنان على وضعه الصحي، والتأكد أن حالته تسمح بمغادرة المستشفى والعودة لممارسة حياته الطبيعية من جديد، خصوصا أن علاماته الحيوية بدت مستقرة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC