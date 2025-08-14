بعد لقائه لارا ترامب.. مرتضى منصور يهاجم محمد رمضان

شنّ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، هجومًا شديدًا على الفنان محمد رمضان، بعد وصف الأخير لمنتقديه بـ"الكلاب" على خلفية الجدل حول دعوته المزعومة من لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب منصور، عبر منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بضرورة محاسبة رمضان قانونيًّا، مؤكدًا أن "من أمِن العقاب أساء الأدب"، وأضاف: "لو تمت معاقبته على إحدى جرائمه شبه اليومية، لما تجرأ على التطاول على المصريين المشككين في صدق دعوته المزعومة من لارا ترامب".

وأشار منصور إلى تناقض مواقف محمد رمضان، مستذكرًا مشهدًا تمثيليًّا قديمًا كان ينتقد فيه الموقف العربي من الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وقال: "تساءل وقتها أين السلاح، واتهم الجيوش العربية، وفي مقدمتها الجيش المصري، بالتقصير، واليوم يتباهى بدعوة من عائلة ترامب التي تمد إسرائيل بالسلاح الفتاك لقتل أهل غزة".

ووجّه منصور رسالة حادة لرمضان قائلاً: "يا كذاب، لارا التي تتفاخر بها، والد زوجها من أكبر الداعمين لتسليح إسرائيل التي قتلت من كنت تتباكى عليهم".

واختتم رئيس الزمالك السابق تصريحاته بالقول: "لم أر شخصًا أنعم الله عليه بكثير من النعم ثم بددها جميعًا بغروره وغبائه، مكتسبًا كل يوم آلاف الكارهين.. لعنة الله على الشيطان الذي تملّكه..ارحمونا من أحد ضحايا الماسونية".