أمريكا.. ألف طفل مهاجر فُصلوا عن عائلاتهم لا يزالون بعيدين عنها
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نحو ألف طفل مهاجر فُصلوا عن أهاليهم في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، لا يزالون بعيدين عن عائلاتهم.
ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، تعهد بايدن بمحو "العار الأخلاقي والوطني" الذي ورثه عن سلفه، أي فصل آلاف العائلات المهاجرة التي لم يتم لم شملها بعد، وشكّل خلية تعمل على تحديد هويات ومواقع عائلات المهاجرين المفصولين عن بعضهم في عهد سلفه.
وقالت وزارة الأمن الداخلي: "حتى اليوم، حدد فريق العمل 3924 طفلًا فُصلوا" عن أُسرهم بين 2017 و2021 منهم 998 طفلًا لم يعودوا بعد إلى حضن أسرتهم.
ومن بين هؤلاء 148 طفلًا "في طور" الالتحاق بعائلاتهم و"تمّ إبلاغ 183 أسرة بإمكانية لم شملها"، حسبما جاء في بيان وزارة الأمن الداخلي.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس: "نفهم أن العمل الأساسي لم ينته بعد"، مضيفًا: "تواصل مجموعة العمل محاولة الاتصال بالعائلات المفصولة لكي تقدّم لها إمكانية التواجد في الولايات المتحدة".
وكانت إدارة ترامب قد طرحت، منذ العام 2017، فكرة فصل عائلات المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كوسيلة لردع الهجرة غير الشرعية.
وفي نيسان/أبريل 2018، أُطلقت رسميًا سياسة ترامب المعروفة باسم "صفر تسامح" التي تنص على ملاحقات قضائية في حق كل شخص يدخل بشكل غير قانوني عند الحدود مع المكسيك، ما كان يسمح باحتجاز الأهل على الفور من دون أطفالهم.