أمريكا.. ألف طفل مهاجر فُصلوا عن عائلاتهم لا يزالون بعيدين عنها

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نحو ألف طفل مهاجر فُصلوا عن أهاليهم في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، لا يزالون بعيدين عن عائلاتهم.

ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، تعهد بايدن بمحو "العار الأخلاقي والوطني" الذي ورثه عن سلفه، أي فصل آلاف العائلات المهاجرة التي لم يتم لم شملها بعد، وشكّل خلية تعمل على تحديد هويات ومواقع عائلات المهاجرين المفصولين عن بعضهم في عهد سلفه.