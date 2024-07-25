أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين الجدل خلال الساعات الأخيرة؛ بسبب إعلانها عن إدمانها على مكملان الفيتامينات، مما يجعلها تنفق أموالاً كثيرة لشرائها، مشيرة إلى أنها أصبحت تشعر بأنها معقَّدة، ولم تعد تستطيع العيش دونها.

وأضافت دوللي شاهين خلال لقاء تلفزيوني: "دخلت في مرحلة صعبة من كتر ما بقيت مدمنة على الفيتامينات، وأصبحت أشعر أنني معقَّدة، لأني بضيّع فلوسي عليها".

وتابعت: "من كثر ما بقيت مدمنة فيتامينات كل لما أفتح منصة من منصات السوشيال ميديا سواء "فيسبوك" أو "إنستغرام" أو "تيك توك"، ممكن أضيّع 4 ساعات علشان أتعرف على كل فيتامين، وبعدين أشتريه وأجرّبه، أنا ببلبع الفيتامينات وبضيّع فلوسي عليها".

وتطرقت دوللي في حديثها عن الجزء الثاني من فيلم "نمس بوند" الذي كان مقررًا المشاركة به بجانب الفنان هاني رمزي قائلة: "المنتج محمد حسن رمزي أصر على أن فيلم "نمس بوند 2" لن يتم من دوني، وهو ما حدث فعلًا".

وأضافت: "التقيت المؤلف "نمس بوند 2"، قبل وفاته بيومين، وعرض عليّ أن أجد منتجًا للفيلم، لكن ذلك لم يحدث، وهذا نصيب، ولم يستكمل المشروع".