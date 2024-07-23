لقي قرابة 150 شخصا حتفهم جراء انزلاق للتربة الاثنين، عقب هطول أمطار غزيرة في جنوب إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء، محذّرة من أن العدد مرشح للارتفاع.

وأفاد بيان لسلطات منطقة غوفا الإدارية بـ"العثور على 146 جثة تعود إلى 96 رجلا و50 امرأة، وعمليات البحث تتواصل بشكل مكثّف"، مشيرا إلى أن "عدد القتلى قابل للارتفاع".

من جهتها، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية الرسمية نقلًا عن مسؤول المنطقة أن حصيلة القتلى الأولية بلغت 157 شخصا، مشيرة إلى أنه تم العثور على خمسة ناجين.

وهذا أسوأ انزلاق للتربة تشهده إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة الأفريقية (120 مليون نسمة) والواقعة في القرن الأفريقي.

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية إلى أنه وفق مسؤول منطقة غوفا داغيماوي أييلي، طمر معظم الضحايا الاثنين، فيما كانوا يساعدون سكان منزل تضرر بانزلاق أول للتربة.

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ووقعت الكارثة في كيبيلي (أصغر قسم إداري) في كينشو الواقعة في منطقة وريدا في غيزي-غوفا، وهي منطقة ريفية جبلية يصعب الوصول إليها، وتبعد أكثر من 450 كيلومترا وعشر ساعات بالسيارة عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال داغيماوي "الأشخاص الذين سارعوا إلى إنقاذ الأرواح ماتوا، بمن فيهم المسؤول المحلي وأساتذة وعاملون في مجال الصحة، ومزارعون".

ووصف إثيوبي يعيش في نيروبي، ينحدر من منطقة مجاورة لغوفا ولم يرغب في كشف اسمه، المنطقة المنكوبة بأنها "ريفية ومعزولة وجبلية. الأرض هناك ليست ثابتة، لذلك عندما تهطل أمطار غزيرة، تخسف التربة على الفور".