كاترين دينيف تعود إلى السينما بدور سيدة فرنسا السابقة

بعد 4 سنوات من إعلان اعتزالها الفن السابع إثر سكتة دماغية، تعود النجمة الفرنسية، كاترين دينيف، إلى السينما من خلال تجسيدها دور برناديت شيراك، عقيلة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

الفيلم الذي سيعرض في أكتوبر المقبل ويحمل اسم "برناديت" هو أول فيلم طويل تخرجه كاتبة السيناريو ليا دومناش بمشاركة الممثل ميشل فيلرموز الذي يؤدي دور الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، يتناول الفيلم العلاقات التي كانت قائمة بين عائلة شيراك وعائلة المخرجة دومناش الذي ألف والدها كتابًا في ثلاثة أجزاء عن حياة الرئيس الفرنسي الأسبق.

ويكشف فيلم "برناديت" الذي يأخذ طتبعا كوميديا محاولات عقيلة شيراك تلميع صورتها وهي بجانب مستشار في العلاقات العامة أثناء تقديمه نتائج استطلاع للرأي.