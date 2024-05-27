لأول مرة.. تخصيص طيران "درجة أولى" للكلاب (فيديو)

في خبر طريف، أعلنت شركة لتأجير الطائرات النفاثة عن تخصيص طيران "درجة أولى" للكلاب، حيث يسافر الحيوان الأليف تمامًا كالشخصيات الهامة.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران BARK Air ، التي أطلقتها شركة ألعاب الكلاب BARK بالشراكة مع خدمة تأجير الطائرات النفاثة الفاخرة، أنها ستوفر للكلاب من جميع الأحجام مع أصحابها رحلات "مريحة وأنيقة".

ويقول الموقع الإلكتروني لشركة BARK Air "نحن هنا لإحداث ثورة في الطيران للكلاب".

وشاركت BARK Air تفاصيل الرحلة الأولى للشركة مؤخرًا، عبر منشور في إنستغرام، قائلة: "في الوقت الحالي، وعلى ارتفاع 30 ألف قدم، هناك رحلة مليئة بالكلاب. وعلى عكس أي رحلة قبلها، فإن هذه الكلاب ليست مجرد فكرة لاحقة، ولا يتم التعامل معها على أنها بضائع أو عبء على الطاقم وزملاء المسافرين. هنا الكلاب هي الأولوية القصوى".