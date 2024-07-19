منذ الإعلان عن مسلسل "دهب غالي"، المقتبس عن مسرحية "بجماليون" للكاتب الأيرلندي جورج برنارد شو، كثرت التساؤلات عن آلية ذاك الاقتباس، وهل سيتم عن النص الأصلي أم من الفيلم الذي اتكأ على المسرحية وجاء بعنوان "سيدتي الجميلة".. لكن الاقتباس في العمل الدرامي كان موارباً في كثير من تفاصيله.

المسلسل، الذي كتبه محمد سليمان عبد المالك وأخرجه محمود عبد التواب، لجأ إلى إجراء تبديل في الشخصيتين الرئيسيتين..

وبدلاً من أن تكون الفتاة هي الفقيرة ويتبناها أحد الأغنياء ماديًّا وعلميًّا وفكريًّا من أجل إظهارها في حفل للطبقة الراقية لإثبات وجهة نظره بأن معدن الإنسان واحد على اختلاف المستوى الاجتماعي الذي ينتمي إليه، فإنه في المسلسل تم جعل الشاب "غالي" (إيهاب شعبان) ميكانيكيا فقيرا، بينما الفتاة "دهب" (فايا يونان) ناشطة اجتماعية تراهن على الضوء في داخل كل إنسان.

تلتقي دهب بغالي في مخفر الشرطة، وهناك يجذبها بعد اقتراحه على أحد الأطفال الداخلين للتو إلى السجن أن يحمل قضيته عنه، وأيضاً تلفتها محاولته لمساعدة أم في احتضان ابنها الموقوف، لترى في ذاك الشاب فرصة هائلة لإثبات نظريتها الاجتماعية، بأن الخير موجود حتى في قلب اللصوص وأصحاب السوابق.

تبدأ العلاقة بينهما، بأن عرضت عليه أن تنتشله من وضعه الاجتماعي ومآزقه المالية على أن تدربه ليصبح شخصًا راقيًا ذو شأن، وتبدأ بمحو شخصيته السابقة، وتطلق عليه لقب الدكتور فيصل، وتعمل على تغييره، ليس فقط من الخارج وإنما من الداخل عبر تعليمه الكثير من المهارات والمعارف الضرورية.

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هنا تتأسس الكثير من المفارقات الكوميدية أثناء محاولاتها في التغيير، لتنشأ أثناء ذلك علاقة رومانسية بين دهب وغالي، لكن زيادةً في التوتر الدرامي فإن كلًّا منهما يأبى مصارحة الآخر بمشاعره.

وبعد زمن من الاشتغال على صعيد تنوير الشاب وسلخه من جلده، يُصاب غالي بالملل من كونه الدكتور فيصل، ويبدأ محاولة استعادة حياته القديمة.

ويتزامن ذلك مع سعي "ياسمين" (ترف التقي) لإغوائه بسبب ما تعانيه من فراغ عاطفي، وأيضًا يدخل على خط العلاقة بين دهب وغالي، أحد أقرباء والدها الذي يحاول التقرب منها طمعًا بالمال، فيضطر غالي إلى الوقوف في وجه ذاك القريب الذي ظهر فجأة، دفاعًا عن مشاعره.

وتنتهي الحكاية باحتفال كبير تكشف فيه دهب عن حقيقة غالي، وكيف أنه كان بعيدًا كل البعد عن مجتمع الذوات، وبدل أن تنتشي دهب بانتصارها وإثبات نظريتها، فإنها تتعرض مع نموذجها للملامة.

يرى الكثيرون أنه من الصعب أن ينتمي إلى تلك الطبقة المخملية، وفي الوقت ذاته تبدأ شكوك ضابط الأمن العام وشقيق ياسمين حول غالي وبأن سجله العدلي ليس نظيفًا، وأنه متورط سابق في العديد من القضايا.

كاميرا محمود عبد التواب استطاعت أن تقدم الفوارق الطبقية بحساسية، وأن تقيم صلات قوية بين العالم الداخلي للشخصيات وعوالمها الخارجية، خاصةً مع عفوية أداء إيهاب شعبان، وتعاطيه الذكي مع شريكته فايا يونان في أول دور تمثيلي لها، إذ جسدت شخصية دهب قبل تصوير دورها في مسلسل "تاج".

وينطبق ذلك على بقية الممثلين على اختلاف مساحة أدوارهم وهم (فادي صبيح، جمال العلي، ترف التقي، مصطفى المصطفى، مازن عباس، عدنان أبو الشامات، فادية خطاب، نهلة داوود، أليكو داوود، وسام فارس).

يذكر أن المسلسل بثّ على منصّة برايم أمازون، وهو من إنتاج شركة "بلو بيي" لصاحبها محمد مشيش.