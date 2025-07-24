بعد محمد رمضان.. حقيقة أداء عمرو سعد شخصية أحمد زكي في "الإمبراطور"

أثار الإعلان غير الرسمي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بشأن استعداد الفنان عمرو سعد لبطولة مسلسل درامي جديد بعنوان "الإمبراطور" حالة من الجدل، بسبب ما يحمله المشروع من تشابه مباشر مع عمل سابق بالاسم نفسه.

وكان من المفترض أن يؤدي بطولة العمل الآخر الفنان محمد رمضان، قبل إعلان توقفه المفاجئ عام 2020 دون كشف مصيره حتى اليوم.

ونفى المؤلف محمود حمدان في تصريحات للصحافة المصرية ما تم تداوله بشأن كتابته لمسلسل "الإمبراطور" لمصلحة عمرو سعد، مؤكدًا أنها شائعة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتعاقد أو يناقش هذا العمل مع أي جهة إنتاجية، ولا يعلم شيئًا عن المشروع من الأساس.

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وكان السيناريست الراحل بشير الديك قد بدأ بالفعل في كتابة الحلقات الأولى من مسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان عام 2020، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2021، إلا أن المشروع توقف فجأة، وبقي مصيره غامضًا حتى الآن دون توضيح رسمي.

وفي تصريحات لاحقة، أوضح عمرو سعد أنه تلقى عرضين لتجسيد شخصية أحمد زكي، لكنه رفضهما لأسباب شخصية، مشيرًا إلى أن تركيزه آنذاك كان منصبًا على مشروعه الفني الخاص، وأن تجسيد شخصية زكي لم يكن من أولوياته.