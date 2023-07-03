هذه الأطعمة قد تتسبب بالسكتة الدماغية
يتسبب انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ بسبب تجلط الدم أو انفجار الأوعية الدموية، بالسكتات الدماغية التي يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من مخاطر الإصابة بها، فيما يحذر أطباء من عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مثل النظام الغذائي.
وعدَّد الطبيب جوناثان زيلينجر الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لتجنب خطر الإصابة بسكتة دماغية ومنع انسداد الشرايين، من أبرزها اللحوم المصنعة والسمنة والبسكويت والطعام المقلي، بحسب موقع "روسيا اليوم".
وكشف زيلينجر أن غالبية السكتات الدماغية ترتبط بتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين التي تغذي العقل، محذراً من الدهون المشبعة والمتحولة مثل اللحوم المصنعة (كالنقانق والبرغر) والزبدة والبسكويت والأطعمة المقلية، على سبيل المثال.
كما حذر زيلينجر من مسببات ارتفاع ضغط الدم أيضاً، مثل تناول كميات كبيرة من الملح (رقائق البطاطس) وتناول كميات كبيرة من السكر (مثل المشروبات الغازية)، إذ يعتبران عاملاً رئيسياً آخر في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، لارتباطهما بزيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2 الذي يتسبب في تلف الشرايين والتهابها.
ودعا زيلينجر إلى تناول الفاكهة والخضراوات يومياً، والتي من شأنها خفض معدلات الإصابة بالسكتة الدماغية وضغط الدم، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الشرايين.