اليمن.. مقتل 3 باعة متجولين دهساً بسيارة قيادي حوثي (فيديو)

قُتل رجل وطفلان يمنيان دهساً بسيارة قيادي حوثي في إحدى الأسواق الفرعية، بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا، شمالي البلاد.

وطبقاً لمصادر محلية، فإن شاباً كان يستقل سيارة تابعة لأحد قيادات الحوثيين تحمل لوحة "حكومية"، ويقودها بسرعة مفرطة، قبل أن يفقد السيطرة عليها، ويصطدم بعربات باعة فاكهة الرمان المتجولين، جنوبي مدينة إب، مركز المحافظة.

وقالت المصادر، إن الحادث المروّع، أسفر عن مقتل رجل وطفلين من باعة الرمان على الفور، وتضرر إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق بالإضافة إلى دراجة نارية.

وأشارت إلى أن السائق الشاب بقي مصدوماً داخل السيارة عدة دقائق، قبل أن يقوم المواطنون بتسليمه إلى أحد مراكز الشرطة.