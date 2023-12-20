دراما رمضان 2024.. هل ستناقش القضايا الملحّة في المجتمع؟

ملامح غير واضحة

يقول الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين، إن "ملامح دراما رمضان 2024 لم تتضح بنحو كامل حتى الآن، ولكن هناك بعض المسلسلات التي قد تُشكّل بداية قوية للموسم، مثل مسلسل (الحشاشين) في مصر، الذي يتناول قصة تاريخية، وجرى تخصيص ميزانية كبيرة له، ويضم نخبة من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز".

وسيشهد موسم دراما رمضان 2024 عرض بعض المسلسلات التي حققت نجاحًا في الأجزاء السابقة، مثل مسلسل "الكبير أوي"، ولكن ليس بالضرورة أن تنجح جميعها؛ بسبب بعض المشكلات التي يعانيها، إضافة إلى أن تقديمه سبعة أجزاء في السنوات الماضية، قد يتسبب في ملل المشاهدين، وفق تقدير سعد الدين.

ولفت سعد الدين، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الدراما اتجهت إلى تجسيد القضايا الاجتماعية خلال السنوات الماضية، ويظهر هذا جليًّا في أعمال عدة"، متوقعاً أن تتناول بعض الأعمال أحداث غزة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية.

ماذا عن الدراما السعودية؟

وبشأن الدراما السعودية، يرى سعد الدين أن "المملكة تركز على الأنشطة الفنية التي تجذب الأنظار إليها، مثل الحفلات والمهرجانات السينمائية، بينما لا تزال الدراما في حاجة إلى المزيد من الدعم والتطوير".

وأشار أن "الدراما السعودية تركز على القضايا التي تهم المجتمع السعودي، وقد تمتد إلى القضايا الإقليمية، ولكنها لا تتناول القضايا العربية بنحو شامل".

فيما توقعت الناقدة الفنية المصرية، ماجدة موريس، أن "تتطور الدراما السعودية بنحو كبير خلال الفترة المقبلة، نتيجة للانفتاح الثقافي الذي تشهده المملكة، والذي يتيح المجال لحرية التعبير الفني".

وتقول، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "السعودية أصبحت تستضيف أنشطة فنية واسعة النطاق، مثل الحفلات والمهرجانات السينمائية، وتشهد حضورًا قويًّا للمرأة السعودية، التي تُشكّل نصف الحضور في بعض الأحيان".