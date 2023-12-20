دراما رمضان 2024.. هل ستناقش القضايا الملحّة في المجتمع؟
تستعد الدراما العربية لاستقبال شهر رمضان 2024، بمجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة، وينتظر الجمهور العربي مشاهدة هذه الأعمال التي تحظى باهتمام كبير من المشاهدين.
وفي هذا الصدد، يُطرح سؤال مهم عن مدى اهتمام الأعمال الفنية بالقضايا الملحّة في المجتمع العربي مثل أحداث غزة، وهل ستتناول هذه الأعمال القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشغل بال المجتمع؟
ملامح غير واضحة
يقول الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين، إن "ملامح دراما رمضان 2024 لم تتضح بنحو كامل حتى الآن، ولكن هناك بعض المسلسلات التي قد تُشكّل بداية قوية للموسم، مثل مسلسل (الحشاشين) في مصر، الذي يتناول قصة تاريخية، وجرى تخصيص ميزانية كبيرة له، ويضم نخبة من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز".
وسيشهد موسم دراما رمضان 2024 عرض بعض المسلسلات التي حققت نجاحًا في الأجزاء السابقة، مثل مسلسل "الكبير أوي"، ولكن ليس بالضرورة أن تنجح جميعها؛ بسبب بعض المشكلات التي يعانيها، إضافة إلى أن تقديمه سبعة أجزاء في السنوات الماضية، قد يتسبب في ملل المشاهدين، وفق تقدير سعد الدين.
ولفت سعد الدين، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الدراما اتجهت إلى تجسيد القضايا الاجتماعية خلال السنوات الماضية، ويظهر هذا جليًّا في أعمال عدة"، متوقعاً أن تتناول بعض الأعمال أحداث غزة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية.
ماذا عن الدراما السعودية؟
وبشأن الدراما السعودية، يرى سعد الدين أن "المملكة تركز على الأنشطة الفنية التي تجذب الأنظار إليها، مثل الحفلات والمهرجانات السينمائية، بينما لا تزال الدراما في حاجة إلى المزيد من الدعم والتطوير".
وأشار أن "الدراما السعودية تركز على القضايا التي تهم المجتمع السعودي، وقد تمتد إلى القضايا الإقليمية، ولكنها لا تتناول القضايا العربية بنحو شامل".
فيما توقعت الناقدة الفنية المصرية، ماجدة موريس، أن "تتطور الدراما السعودية بنحو كبير خلال الفترة المقبلة، نتيجة للانفتاح الثقافي الذي تشهده المملكة، والذي يتيح المجال لحرية التعبير الفني".
وتقول، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "السعودية أصبحت تستضيف أنشطة فنية واسعة النطاق، مثل الحفلات والمهرجانات السينمائية، وتشهد حضورًا قويًّا للمرأة السعودية، التي تُشكّل نصف الحضور في بعض الأحيان".
وتدعو الناقدة الفنية إلى إنتاج دراما تُسهم في إثراء الوعي الاجتماعي، وتقدم نماذج إيجابية للشباب، وتحافظ على القيم الأصيلة في المجتمع، وتشير إلى ضرورة تقديم مسلسلات تمس القضايا الملحة في مصر والوطن العربي، خصوصًا العائلية والأسرية.
وأوضحت أن "الدراما يجب أن تكون واقعية وصادقة، وتعكس أفكار الناس وقضاياهم، حتى تكون قادرة على التأثير فيهم وتغيير أفكارهم".
وأشادت الناقدة بالمسلسل المصري "تحت الوصاية" للنجمة منى زكي الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، والذي اعتبرته مسلسلًا خارج الصندوق، وفاجأ الجميع بجودته وقيمته؛ لأنه تناول قضية مهمة وحسّاسة، وهي قضية العنف ضد المرأة، بطريقة واقعية وصادقة، وعرضها من منظور مختلف، ما جعله يحقق نجاحًا كبيرًا.
ثورة درامية
يقول الفنان السعودي جبران الجبران، إن "الدراما السعودية بدأت مع تأسيس التلفزيون السعودي عام 1974، وتطورت تدريجيًّا حتى فترة التسعينيات، لكنها شهدت بعض الاضطرابات في تلك الفترة، ثم ظهرت بنحو أكبر مع بداية الألفية الجديدة".
وبدأ الإنتاج الدرامي السعودي يتطور بنحو كبير، بالتزامن مع ارتباطه بالقضايا الاجتماعية والثقافية في المملكة، وفق تقدير الجبران.
وتوقع الجبران أن "تكون الدراما السعودية قوية ومبهرة في شهر رمضان المقبل، بفضل جهود الشباب السعوديين، واهتمام الجهات المعنية بالفنون، والقوانين التي تحمي حقوق الفنانين والكتاب، إضافة إلى دخول القنوات الفضائية الأجنبية إلى السوق السعودية".
وفي تصريحاته لـ"إرم نيوز"، أكد الجبران أن "دراما رمضان 2024 ستتنوع بين الأعمال التراجيدية والكوميدية وبرامج التوك شو، على مختلف القنوات الفضائية"، وأضاف أن "الدراما السعودية أصبحت مطلوبة من أكثر من 50% من الفضائيات العربية، بفضل جودة الإنتاج وتميز المحتوى".
وأضاف أن "الثورة الدرامية الحالية في السعودية تُمثّل جزءًا من الثورة الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، التي ستبهر العالم أجمع، بفضل التسهيلات الكبيرة المقدمة للمنتجين والمستثمرين والفنانين وكل الجهات المعنية بالصناعة الدرامية".
وتوقع الجبران أن "تكون الدراما السعودية حديث العام في عام 2030، بفضل جودة الإنتاج وتميز المحتوى، بالإضافة إلى التنوع في موضوعات الدراما التي ستتناول القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية المهمة".
تطور الدراما السعودية
يقول الفنان السعودي أحمد عسيري، إن "الدراما السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا، ويشمل ذلك كلًّا من المسلسلات والأفلام، ويرجع ذلك إلى ظهور جيل جديد من الفنانين الموهوبين، الذين يتميزون بالإبداع والطموح".
وحقق هذا الجيل نجاحًا كبيرًا، كما هو واضح في المسلسلات الرمضانية "هذا ولدنا" و"سكة سفر"، ومسلسل "رشاش" الذي حقق نسبة مشاهدات عالية، وفيلم "أغنية الغراب" الذي حصل على جوائز عديدة، ورشح لجائزة الأوسكار، وفق عسيري.
ويتوقع أن تكون الدراما السعودية في عام 2024 مختلفة عن السنوات السابقة؛ بسبب ارتفاع الحس الفني لدى المشاهد، الذي أصبح يطالب بمحتوى متميز وعالي الجودة، وأضاف أنه سيكون هناك تنافس كبير بين شركات الإنتاج، ما سيؤدي إلى تنوع كبير في الإنتاجات الدرامية.
ويضيف عسيري، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "رؤية المملكة 2030 تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لصناعة الأفلام والمسلسلات، وأسهم الدعم الحكومي الكبير - ممثلًا في وزارة الثقافة- في تحقيق هذا الهدف، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم التسهيلات للمنتجين والمستثمرين".
الدراما السورية
عانت الدراما السورية بسبب تأثير الحرب والانقسام في صفوف كوادرها؛ إذ هاجر الكثير من الفنانين السوريين إلى دول أخرى، وتوقفت الكثير من شركات الإنتاج عن العمل، وفق الكاتب السوري ممدوح حمادة.
ويضيف، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "تمويل الإنتاج فرض عليها أشكال طرح جديدة، مثل الدراما المشتركة التي كانت في معظمها تلبية لرغبة المنتج، وليست ناتجة عن رغبة في تطوير الدراما".
وتعود الدراما السورية إلى جذور راسخة في المسرح، إذ كانت سوريا من أوائل الدول العربية التي شهدت تجارب مسرحية متقدمة، مثل تجارب أبو خليل القباني التي أسهمت في تأسيس الحركة المسرحية السورية.
ومع ظهور التلفزيون، بدأت الدراما السورية تأخذ شكلها الحديث، إذ اعتمدت على مواهب فردية استطاعت أن تصنع لنفسها مكانةً في قلوب المشاهدين العرب، وفق ممدوح حمادة.