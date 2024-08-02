تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال كافة ضحايا غرق مركب كان يقل أسرة سعودية، وأقاربهم من المصريين في منطقة مصر القديمة بالعاصمة القاهرة، بعد يومين من الواقعة.

ووضعت السلطات الضحايا، وحصيلتهم 6 أشخاص (فتاتان، وشاب، وطفلتان، وسيدة) داخل المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، حيث من المقرر أن تصدر النيابة العامة، خلال الساعات المقبلة، تصريحًا بدفنهم.

وكان الإنقاذ النهري استخرج أول ضحية من ضحايا غرق المركب، أمس الأول الأربعاء، حيث تم وضعها داخل المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واستكملوا رحلتهم في البحث عن باقي الضحايا، والذين تمكنوا من انتشالهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقررت السلطات المختصة، الأربعاء، حبس سائق المركب 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تعرّض المركب للغرق، الثلاثاء، ما أسفر عن وفاة طفلتين، وإصابة سعوديين كانوا على متنه.

وكان المركب يحمل على متنه 14 شخصًا، ووقع الحادث في منطقة "الفرعة الكبرى" بين "النافورة" وفندق سوفيتيل، بدائرة قسم قصر النيل في القاهرة.

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وكشفت التحريات الأولية أن عائلة مصرية كانت تستضيف على متن المركب أقاربها من جنسية سعودية في نزهة نيلية.

وتبين أن اليخت السياحي منتهي الترخيص، وهو صغير الحجم، ويتحمّل 4 أشخاص فقط، ولا يحمل سائقه أي تراخيص للعمل في هذه المنطقة.