إلتون جون يروي تفاصيل تحويل ركبتيه لمجوهرات فنية (صور)

كشف نجم البوب البريطاني إلتون جون عن سبب تحويله ركبتيه إلى قطع مجوهرات بعد استئصالهما في جراحة.

وفي فيلمه الوثائقي القصير الجديد "لمسة من الذهب"، تذكر إلتون قائلا: "عندما خضعت لعملية إزالة الركبة اليسرى أولًا ثم اليمنى، سألت جراحي إن كان بإمكاني الاحتفاظ بهما، وهو ما أثار دهشته".

وأضاف المغني البالغ من العمر 78 عاما: "قال لي جراحي إن عملية الجراحة لركبتَي هي الأسوأ التي خُضع لها على الإطلاق، وكان الثقب في ركبتي يبدو وكأنه قطعة أثرية من مصر".

واستعان إلتون بالمصمم ثيو فينيل لتحويل ركبتيه إلى قطع فنية، حيث قام المصمم بـ"خبز" الركبتين لتجفيفهما وجعلهما قابلتين للتحويل إلى مجوهرات.

وتحولت الركبة اليمنى إلى قلادة مزخرفة، نقش على ظهرها عبارة لاتينية تعني "لن أنحني لأي أحد بعد الآن"، بينما تم تحويل الركبة اليسرى إلى "بروش".

وأكد إلتون أن القطعتين تتمتعان بالقدرة على الصمود مع مرور الزمن: "أعتقد بصدق أن هاتين القطعتين خالدتان وستدومان لقرون".

وكان إلتون قد تحدث بصراحة عن مشاكله الصحية المتعددة خلال السنوات الأخيرة، قائلاً في مهرجان نيويورك السينمائي العام الماضي: "ليس لديّ لوزتان، ولا لحميتان هضميتان، ولا زائدة دودية، ولا بروستاتا، ولا ورك أيمن، ولا ركبة يسرى، ولا ركبة يمنى. في الواقع، كل ما تبقى لي هو وركي الأيسر. لكنني ما زلت هنا".