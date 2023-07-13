"يلا يلا" أغنية جديدة تجمع بين أحمد سعد وروبي
أعلن الفنان المصري أحمد سعد أن عملًا جديدًا سيجمعه قريبًا بالفنانة المصرية روبي، وذلك عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر أحمد سعد صورة جمعته بالمصرية روبي معلقًا "قريبًا"، دون أن يكشف عن موعد طرح الأغنية أو اسمها.
ووقف سعد إلى جانب روبي بالصورة مرتديًا قميصًا مشجرًا باللون الزيتي نسَّقه مع بنطلون بيج، وظهرت روبي جالسةً على مقعد خشبي أبيض مرتدية فستانًا قصيرًا أبيض، فيما أسدلت خصلات من شعرها على كتفها.
وبينت وسائل إعلام مصرية أن الديو الجديد بين أحمد سعد وروبي قد انتهى تسجيله بعنوان "يلا يلا" من توزيع أحمد طارق يحيى، وسوف يتم طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من مونتاج الفيديو كليب.
وتصدر أحمد سعد تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغنيته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.