"يلا يلا" أغنية جديدة تجمع بين أحمد سعد وروبي

أعلن الفنان المصري أحمد سعد أن عملًا جديدًا سيجمعه قريبًا بالفنانة المصرية روبي، وذلك عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحمد سعد صورة جمعته بالمصرية روبي معلقًا "قريبًا"، دون أن يكشف عن موعد طرح الأغنية أو اسمها.

ووقف سعد إلى جانب روبي بالصورة مرتديًا قميصًا مشجرًا باللون الزيتي نسَّقه مع بنطلون بيج، وظهرت روبي جالسةً على مقعد خشبي أبيض مرتدية فستانًا قصيرًا أبيض، فيما أسدلت خصلات من شعرها على كتفها.