تونس.. العثور على جثة نادل عليها آثار عنف جماعي

فتحت السلطات التونسية تحقيقًا موسعًا؛ للكشف عن ملابسات وفاة شباب ثلاثيني عُثر على جثته، اليوم الاثنين وعليها آثار عنف جماعي.

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وأوعزت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، بسرعة كشف ملابسات الحادثة، فيما تفيد التحقيقات الأولية بأن أحد المارة عثر في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، على جثة أحد الأشخاص، وأبلغ الشرطة.

وحضر عناصر الشرطة، وقاضي التحقيق إلى مكان الحادثة، إذ تبين من خلال المعاينة الأولية بأن جثة الشاب تحمل آثار اعتداء جماعي، وشمل الاعتداء جميع أنحاء جسده، بما في ذلك رأسه الذي تعرض لطعنات عن طريق أداة حادة.