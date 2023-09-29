المغرب.. اكتشاف 3 مواقع لأثر ديناصورات تعود إلى ما قبل 160 مليون سنة

وأضاف: "أظهرت الاكتشافات في أحد المواقع الثلاثة وجود 18 أثرًا، 6 منها يعتقد أنها تعود لفصيلة سحليات الأرجل المعروفة بـ"الصوروبودا" و11 أثرًا يعتقد أنها لفصيلة الثيروبودات وواحدة لفصيلة أورنيثوبود".

وتابع: "إلى جانب آثار الديناصورات عثر في أحد المواقع أيضًا على آثار وبصمات 4 أرجل يعتقد أنها تعود للتيروصور، وهي نوع من الزواحف الطائرة التي عاصرت الديناصورات".

وبيّن ذات المتحدث "أن المنطقة المكتشفة ذات تنوع عالٍ من حيث أثار أقدام الديناصورات من نوع "Ornithopods وSauropods و Theropods"، موضحًا أن البحث يأتي استكمالاً لسلسلة أبحاث انطلقت بالمنطقة منذ العام 2009".

وحول ظروف البحث، قال الجيولوجي المغربي: "بدأنا البحث الميداني في المنطقة والتي أنحدر منها بالمناسبة قبل جائحة فيروس كورونا، لكن الأزمة أخرت نشر نتائجه".

وتابع أن "خلو المنطقة من الغطاء النباتي وعوامل التعرية، إضافة للطبيعة الجيولوجية لجبال الأطلس، ساهمت في تشوه طبقات الصخور لتكشف عما داخلها".

وتعتبر المواقع الأثرية هي المناطق التي تم الاحتفاظ فيها بآثار مخلوقات قديمة على الصخور، في حين أن السلسلة الأثرية هي سلسلة من الآثار التي أنتجتها المخلوقة نفسها أثناء سيرها.

وتحدث مواقع الأثر عندما تسلك مخلوقات قديمة مثل الديناصور عبر أرض رطبة، وغالبًا نوعًا من الترسيب.

ومع مرور الوقت، تمتلئ الآثار بترسيب جديد وتُدفن، وفي النهاية يضغط الترسيب على الصخور ثم مع تغير الظروف البيئية، يتعرض الترسيب الذي يغطي الآثار للتآكل، مما يكشف عن الآثار.