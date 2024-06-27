هل سرق محمد عبد الوهاب لحن "عندك بحرية"؟

ويقول حبوش: "في اليوم الثاني، كتب الشاعر ميشيل طعمة كلمات أغنية، عندك بحرية يا ريس، وأخذها لعبد الوهاب. هذه هي المعلومات المعروفة. وقد أخذ عبد الوهاب وقتاً طويلاً حتى لحنها".

وبعد فترة، طلب عبد الوهاب من وديع أن يأتيه مع إلياس الرحباني، من أجل توزيع اللحن ووضع مقدمة له. وبالفعل وزع إلياس الأغنية، وتم تسجيلها وإذاعتها ونالت استحساناً كبيراً من الجمهور.

ويضيف الحبوش: "أحد الموظفين القدماء بالإذاعة اللبنانية تنبه للموضوع، فقال لوديع الصافي إن هذا اللحن ليس لعبد الوهاب، بل هو لحن أغنية قديمة تراثية غناها إيليا بيضا".

وأخبر موظف الإذاعة، وديع الصافي، بأن الأغنية مسجلة بإذاعة الشرق الأدنى بكلمات مختلفة. فارتبك الصافي، وتقصّى وسأل، فتوصل إلى شريط الأغنية القديمة.

وقارن حبوش بين أغنية عندك بحرية يا ريس، التراثية القديمة، والجديدة التي غناها وديع ولحنها عبد الوهاب، فكان اللحن متطابقاً تقريباً، مع بعض التعديلات في التوزيع والكلمات.

وتقول كلمات الأغنية القديمة: عندك بحرية يا ريس.. بزنود قوية يا ريّس.. لكن ميشيل طعمة غير الكلمات وأضاف إليها.

"دفن الحقيقة"

ويتضح من خلال الشريط القديم، أن من كتب الأغنية ولحنها، هو الفنان الشعبي عمر الزعني، قبل 20 عاماً، من كتابتها باسم ميشيل طعمة، وتلحينها باسم عبد الوهاب.

وأضاف حبوش: "ساهمت وسائل الإعلام في دفن الحقيقة، حتى لا تفسد تعاون عبدالوهاب مع الصافي. ولكن كيف أتت الأغنية لعبد الوهاب؟ والمعروف عن عبد الوهاب أنه يطور الموسيقى ويأخذ من هنا وهناك؟".

وتساءل حبوش: "هل أخذ اللحن القديم ثم عزفه على العود؟ هل اتفق مع ميشيل على ذلك؟ صحيح أن عبد الوهاب أضاف شيئاً جديداً للأغنية، لكن اللحن ومعظم الكلمات مكتوبة من قبل".

ويلاحظ بعد المقارنة بين النسختين القديمة والجديدة، من أغنية عندك بحرية يا ريس، أن جملة: "ريحة أراضينا يا ريس" غير موجودة في الأغنية القديمة مثلاً.

وقال الحبوش: "ميشيل طعمة غيّر الكلمات، وكان من المفترض الإشارة إلى المؤلف القديم عمر الزعني، ويقول المطلعون على التراث، إن الاغنية مأخوذة من التراث الشعبي الشامي، وكانت تغنى أيام الاحتلال الفرنسي".

وأضيفت الأغنية إلى سلسلة ألحان عبد الوهاب، المعروف باقتباساته الكثيرة من التراث المحلي والعالمي. لكن حبوش تساءل نهاية الحلقة: "هل كانت أغنية عندك بحرية يا ريس، ستنتشر وتصبح مشهورة لو لم يغنها الصافي، وتقدم على أنها من ألحان عبدالوهاب؟".