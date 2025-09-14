خلاف على إمامة مسجد تنتهي بمقتل يمني

انتهت خلافات بين شخصين على إمامة الناس للصلاة في أحد مساجد محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بمقتل أحدهما على يد خصمه.

وتشير التفاصيل، إلى أن عِراكًا نشب بين طفلي الضحية والجاني، جدد خلافًا سابقًا بين الطرفين نتيجة ادعاء كل منهما أحقيته في إمامة المصلين بأحد مساجد منطقة الكلائبة بمديرية المعافر جنوبي محافظة تعز.

وبحسب مصادر يمنية، "قاد شجار الطفلين، إلى تأجيج الصراع بين أبويهما، وتفاقم الخلاف بينهما، ليكتب النهاية على حالة النزاع القائمة، بإراقة دماء أحدهما على يد الآخر".

في غضون ذلك، أعلن المركز الإعلامي الأمني في تعز، عن نجاح وحدات أمنية تابعة لمركز شرطة مديرية المعافر، في القبض على المطلوب في قضية مقتل المجني عليه مياز عبدالله عبده سعيد، خلال وقت قياسي.

وأوضح الإعلام الأمني "جرى إيداع المتهم المقبوض عليه في السجن تمهيدًا للتحقيق معه واستكمال باقي الإجراءات القانونية المنوطة، على أن تتم إحالته بعد ذلك إلى الجهات المختصة".