قوة الشخصية حسب علم النفس الإيجابي

ما هي قوة الشخصية؟

ماذا كانت خصوصية ألبرت أينشتاين، هل كان الذكاء قوته النفسية وفضيلته؟ ومارتن لوثر كينغ، وماري كوري أو غاندي؟ ما هي أنواع الإمكانات التي حددت هذه الشخصيات في تاريخنا؟

هذه الأسئلة نفسها هي التي طرحها مارتن سيليجمان وكريستوفر بيترسون على نفسيهما عندما بدآ تحقيقهما الشامل لتحديد القوى النفسية عند الإنسان.

وهكذا بالنسبة لعلماء النفس والعلماء في جامعة هارفارد، مثل هوارد جاردنر، فإن هذا العمل هو أحد أكثر المساعي إثارة للاهتمام في القرن الحادي والعشرين.

في الواقع، للمرة الأولى تركز هذه المبادرة على "أكثر الصفات إيجابية عند الإنسان".. إن طيبتنا تركز على نقاط القوة هذه بالطبع، وقدرتنا على إعطاء الحب، وتطبيق العدالة، والأمل.. وكلها مكونات السعادة لمجتمع مثالي، لعالم تسود فيه الرفاهية العقلية إلى أعلى درجة.

في المقابل هناك جانب يجب الإشارة إليه، فهذا الموضوع ليس جديدًا، لقد حدد أرسطو وتوماس الأكويني في وقتهما ما اعتبراه أبعادًا للخير أو فضائل البشر، ولقد بنى سيليجمان وبيترسون أيضًا على هذه النظريات لتطوير قائمة بالأبعاد التي يمكن قياسها لتكشف لنا ما هي نقاط القوة في شخصيتنا، وهي كالتالي:

1. الحكمة والمعرفة

يمكن أن يكون لدينا إمكانات فكرية أعلى من المتوسط، ومع ذلك فإن معدل الذكاء لا يجعلنا حكماء بالضرورة، وفي الواقع، كانت إحدى الخصائص التي حددت بدقة العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين هي نفس القوة: قوة الحكمة.

ويتضمن هذا المفهوم أبعادًا مثل الإبداع والفضول الذي لا يكل، والرغبة في التعلم والالتزام دومًا بعقل منفتح.

2. الشجاعة

ما هي الشجاعة؟ إنها إحدى نقاط القوة التي يجب أن تتمتع بها الشخصية للإبحار في الحياة.. هذه القوة تمنحنا شيئًا أكثر من الشجاعة، إنها الدافع لمواجهة المحن اليومية، والمثابرة والنزاهة والحماس والحيوية للتفوق على أنفسنا.

3. الإنسانية

إن من يملك الإنسانية يبني الجسور بين الناس، ويجلب الأمل إلى العالم.. هذا البعد يرمز إلى من يهتم بحيوية بالآخرين، وليس فقط من خلال رفع الراية والمجاملات.

إنها تحدد الشخص الذي يحب التواصل بشكل أصيل مع من حوله، مع الذين يسعون إلى من يهتم باحتياجاتهم، وواقعهم الشخصي، إنه الشخص الذي يعرف كيف يمنح المودة، الشخص الذي يستمع، فهو خير ولطيف ويغير واقعنا بطريقة صامتة ولكن ثابتة.