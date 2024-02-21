المغرب.. حديقة ماجوريل تحتفل بمئوية تشييدها (صور)

وبحسب البيان، ظلت هذه "الواحة العجائبية مشحونة بعبق التاريخ منذ عام 1924، وهو الوقت الذي اقتنى فيه الفنان التشكيلي الفرنسي جاك ماجوريل قطعة الأرض الكائنة بمحاذاة نخيل مراكش، وشيد بها فيلا وأنشأ بها حديقة رائعة أضحت مع مر الأعوام، وبعد أن فتحها صاحبها في وجه العموم، رمزًا لا يمكن لكل من حل بمراكش إلا أن يزوره".