المغرب.. حديقة ماجوريل تحتفل بمئوية تشييدها (صور)
تحتفي حديقة "ماجوريل" في مدينة مراكش المغربية بالذكرى المئوية لتشييدها عبر تظاهرات ثقافية على مدار العام الجاري.
وذكر بيان لمؤسسة حديقة "ماجوريل" أن الأمر يتعلق بـ"قرن مليء بالإشعاع، وسنة ستتخللها الاحتفالات والتظاهرات الثقافية التي سوف تشكل متعة للزوار من المغرب وخارجه".
وأضاف البيان أن مئوية حديقة "ماجوريل" ستكون "احتفاء رائعًا سيذكرنا بقرن من الدهشة التي يعيشها زوارها، وبتقاسم الحديقة لمكنوناتها في قلب مراكش"، موضحًا أن هذه الذكرى "ستعرف تنظيم معارض فنية ولقاءات ثقافية ومحاضرات، وعروض موسيقية طيلة عام 2024".
وبحسب البيان، ظلت هذه "الواحة العجائبية مشحونة بعبق التاريخ منذ عام 1924، وهو الوقت الذي اقتنى فيه الفنان التشكيلي الفرنسي جاك ماجوريل قطعة الأرض الكائنة بمحاذاة نخيل مراكش، وشيد بها فيلا وأنشأ بها حديقة رائعة أضحت مع مر الأعوام، وبعد أن فتحها صاحبها في وجه العموم، رمزًا لا يمكن لكل من حل بمراكش إلا أن يزوره".
ولهذا تعتبر حديقة ماجوريل تجربة فريدة يتمازج في أحضانها التاريخ والطبيعة والثقافة، وذلك في لوحة خلابة مدهشة، وفق البيان.
وأشارت مؤسسة حديقة ماجوريل إلى أنه في عام 1980، أصبح الراحلان بيير بيرجي وإيف سان لوران مالكين جديدين لهذه الحديقة ذات الطابع الأسطوري، التي أصبحت أحد المواقع السياحية التي تستقطب أكبر عدد من الزوار في المغرب.
وتعتبر حديقة "ماجوريل" التي تقع في قلب مدينة مراكش ملاذًا للخضرة والألوان، بحسب موقع "visitmarrakech".
وتم إنشاء هذه الحديقة، التي تمتد إلى 9 آلاف هكتار محاطة بأسوار خارجية، من قبل الفنان الفرنسي جاك ماجوريل، على شكل عمل فني حي يعرض اليوم نباتات من 5 قارات، حيث تتزاوج الخيزران وأشجار النخيل والصبار وأواني الزهور والنباتات المائية ببراعة كبيرة.
كما تتميز الحديقة بالمباني ذات الألوان الجريئة، بالإضافة إلى الأعمال الفنية والديكورات الخاصة؛ إذ قام جاك ماجوريل بطلاء المباني داخل الحديقة باللون الأزرق الفاتح.