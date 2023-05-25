شرطة دبي تكشف تفاصيل جريمة مقتل إسرائيلي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 8 أشخاص من الجنسية الإسرائيلية تورطوا بجريمة قتل إسرائيلي، يُدعى "غسان شمسية"، على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين.

وفي بيان رسمي نشرته شرطة دبي عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أوضحت أن عملية إلقاء القبض على الجناة تمت في أقل من 24 ساعة.