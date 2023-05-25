شرطة دبي تكشف تفاصيل جريمة مقتل إسرائيلي
أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 8 أشخاص من الجنسية الإسرائيلية تورطوا بجريمة قتل إسرائيلي، يُدعى "غسان شمسية"، على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين.
وفي بيان رسمي نشرته شرطة دبي عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أوضحت أن عملية إلقاء القبض على الجناة تمت في أقل من 24 ساعة.
وحول تفاصيل الجريمة، أشارت شرطة دبي إلى أن أفرادًا من العائلة المتسببين في جريمة الاعتداء، وأثناء تجولهم في إحدى مناطق الإمارة، تصادف لقاؤهم مع المجني عليه في مقهى، ما أدى إلى اندلاع اعتداء مُتبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث الوفاة بعد طعن المجني عليه باستخدام أداة حادة.
وبينت شرطة دبي أن منفذي الجريمة لاذوا بالفرار من مكان الحادثة، إلا أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية، ساعد في سرعة تحديد هوية مُرتكبي الجريمة.
وأوضحت شرطة دبي أن عائلتي المتورطين في الجريمة والمجني عليه، وقعت بينهم خلافات عائلية سابقة في موطنهم، أدت إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، مشيرة إلى أن ما حدث في دبي هو امتداد لتصفية حسابات وثأر عائلي بين الطرفين.
وبدوره، قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، إن الأجهزة الأمنية استطاعت الوصول إلى مرحلة التعامل مع أية قضية بحرفية مهما كانت تعقيداتها، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية حريصة على تعزيز الأمن والأمان، وسرعة الكشف عن القضايا والقبض على مرتكبيها.