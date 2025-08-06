عمرو سلامة يدافع عن بلوغر "رهن الحبس"‎

أثار المخرج عمرو سلامة حالة من الجدل بسبب دفاعه الذي وُصف بـ"الحار" عن البلوغر المصري محمد عبد العاطي، الذي أصدرت النيابة العامة قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بـ"نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال سلامة، في منشور عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، إن "لغة عبد العاطي التي لا يوافق عليها الناس هي نفس لغته التي رأى بعينه مئات الشباب يصافحونه بسببها، ويقولون له إنهم يحبونه لأنه يتكلم بطريقة تشبه طريقتهم".

ووصف البلوغر بأنه "من أكثر الناس الذين عرفهم، أخيرًا، طيبة وجدعنة وخفة ظل"، لافتا إلى أنه "ابن حلال مصّفى"، على حد تعبيره.

وأضاف المخرج المصري: "من حق أي حد يكره طريقة عبد العاطي أن يقاطعه أو يرفضه، لكن فرحة أي شخص بحبسه لمجرد تورطه في بضع كلمات، حتى لو كانت خارجة، هي فرحة خسيسة".

واختتم منشوره بالدعاء له بأن يعيده الله سالمًا إلى أحبائه "الكثيرين".

وخلال التحقيقات، أقر محمد عبد العاطي بملكيته للمقاطع التي نُشرت ضمن برنامجه "مع كامل احترامي"، موضحًا أنه "سعى من خلالها لتحقيق أرباح مادية مستفيدًا من نسب المشاهدة العالية، دون أن تكون لديه نية متعمدة لإنتاج محتوى يُصنَّف كخادش للحياء".

ويعد عبد العاطي من الأسماء البارزة على مواقع التواصل، خصوصًا في أوساط الشباب، إذ اعتمد برنامجه "مع كامل احترامي" على نقد اجتماعي ساخر بلهجة غير معتادة في الإعلام التقليدي، وهو ما أكسبه جمهورًا كبيرًا، لكنه في الوقت ذاته أثار اعتراضات من شرائح مجتمعية واسعة رأت أن "المحتوى يفتقر إلى المعايير الأخلاقية".

وطالت الانتقادات أسلوبه اللفظي، الذي اتُّهم بأنه "يستخدم الابتذال كوسيلة لجذب الانتباه ورفع معدلات المشاهدة".