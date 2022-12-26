أم تضع مولودها "حيا" بعد إعلامها بوفاته في رحمها

قدم أحد أبرز وأهم مستشفيات المملكة المتحدة اعتذارا لأم بريطانية، بعد التسبب في قلقها وتوترها، إثر إعلامها أن طفلها توفي في رحمها.

وفي التفاصل، سارعت الأم هانا كول، 27 عاما، إلى مستشفى "برادفورد رويال إنفيرماري" بعد نزول ماء الرحم، الذي يدل على اقتراب موعد الولادة، إلا الأطباء أكدوا لها بعد إجراء عدة فحوصات أن طفلها قد توفي في رحمها، بعد عدم تمكنهم من رصد نبضات قلبه.

وبعد تجهيز الأم للطلق الاصطناعي بهدف إخراج الطفل الميت، شعرت هانا أن طفلها ما زال على قد الحياة، فطلبت من الأطباء فحصه لمرة أخيرة، ليتبين أن الطفل حي يرزق.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هانا وضعت طفلها "أوكلي" في عملية ولادة مبكرة، بعد 24 أسبوعا (أقل من 6 أشهر) من الحمل بوزن 780 غراما، لكن من المقرر أن يبقى الطفل تحت الرعاية الصحية في المستشفى حتى موعد ولادته الأصلي وهو 9 فبراير 2023.