خلال إخلاء طائرة.. راكب يفضل أمتعته على سلامة طفله (فيديو)

تعرض راكب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية لانتقادات واسعة، بعد أن أعطى أمتعته أولوية على سلامة طفله أثناء إخلاء الطائرة.

وكان قد وقع الحادث في مطار دنفر الدولي، عندما اندلعت النيران في معدات الهبوط الرئيسة اليسرى لطائرة الرحلة AA3023 المتجهة إلى ميامي؛ ما اضطر الطاقم إلى إخلاء الطائرة بسرعة عبر مزاليج الطوارئ.

وأظهرت مقاطع الفيديو مسافرين ينزلقون من الطائرة، من بينهم رجل يحمل حقيبة بيد ويمسك طفله من رقبتة باليد الأخرى، ليسقط الاثنان على المدرج.

ونجا جميع الركاب الـ173 وأفراد الطاقم الستة بأمان، وأُبلغ عن إصابة طفيفة واحدة.

وأكدت شركة الطيران أن الحريق نجم عن مشكلة في صيانة أحد إطارات عجلات الهبوط قبل الإقلاع، وأن الطائرة خضعت للفحص والصيانة.

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لكن تصرف الرجل أثناء الإخلاء أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، حيث وصفه البعض بأنه أعطى أمتعته أهمية تفوق سلامة طفله.