فيديو مثير للجدل.. هندية تعبُد دمية "لابوبو" معتقدة أنها إله صيني

أثار مقطع فيديو قصير ضجة واسعة على الإنترنت بعد أن أظهرت امرأة هندية وهي تُعامل دمية "لابوبو" كشخصية مُقدسة، معتقدةً أنها إله صيني.

وانتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي بشكل سريع؛ ما أثار موجة من السخرية والدهشة بين المستخدمين.

ويُظهر المقطع المرأة وهي تؤدي طقوسًا تقليدية، تقدّم البراساد (طعام يُقدَّم للآلهة)، وتُشعل البخور، وتنحني بخشوع أمام الدمية، غير مدركة لهويتها الحقيقية كلعبة مصممة في الصين.

وأوضحت التعليقات أن الحادثة بدأت عندما أخبرتها ابنتها بالخطأ أن "لابوبو" إله صيني، فبدأت الأم في عبادتها بإخلاص تام.

وعلّق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مضيفين أن المشهد من أطرف حالات الخلط الثقافي، معبّرين عن دهشتهم وسخريتهم من الموقف.

واختلفت ردود الفعل عبر الإنترنت، فالبعض اعتبر الفيديو تعليقًا على الإيمان الأعمى، بينما رأى آخرون فيه براءة وسحرًا طريفًا، فيما تساءل آخرون عن مدى حقيقية المقطع أو احتمال كونه مُدبرًا للترفيه.