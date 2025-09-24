حسين فهمي يرفض دعما بمليون دولار لمهرجان القاهرة

فجر الفنان حسين فهمي، رئيس الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي والتي تنطلق في الـ12 من نوفمبر المقبل، مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف عن رفضه تلقي "دعم سخي" للمهرجان يقدر بمليون دولار، مبررًا قراره بأن "المهرجان ليس للبيع أو المقايضة"، على حد تعبيره.

جاء ذلك على هامش لقاء إعلامي عقده فهمي مع عدد من الصحفيين بمناسبة الاستعداد للدورة الجديدة من المهرجان العريق المصنف دوليًّا ضمن فئة "أ" عالميًّا من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)؛ ما يجعله أحد المهرجانات الخمسة عشر المرموقة حول العالم التي تحظى بهذا التصنيف.

وأشار إلى أسباب رفضه لعدد من الرعاة رغم العروض المغرية التي تقدموا بها، قائلًا: "تلقينا هذا العام عرضًا بمليون دولار من إحدى الشركات ولكن لأنه مهرجان الدولة، لا يمكن أن يُقايض بمغريات المال أو العروض المليونية".

وأضاف: "القيمة الحقيقية تكمن في الموقف الوطني والاعتبار الثقافي وانطلاقًا من مسؤوليتي الوطنية كان يجب أن أرفض لأن المهرجان ليس للبيع أو المقايضة"، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.

وتطرق "فهمي" خلال حواره عن تسريب أسماء المكرمين في الدورة الجديدة مثل خالد النبوي، موضحًا أن "ما حدث غير مقصود، وتم التعامل معه حتى لا تحدث تسريبات أخرى تخص المهرجان قبل الإعلان الرسمي من المكتب الإعلامي".

أما عن المقارنة المستمرة مع مهرجان الجونة السينمائي، فأثنى فهمي على الجهد المبذول هناك، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن "مهرجان القاهرة، بعمقه وتاريخه، يسعى لأن يجمع بين الجدية والتجديد، مع المحافظة على روحه الكلاسيكية، بدءًا من الالتزام بالبدلة الرسمية في الافتتاح والختام، وصولًا إلى اختياراته الفنية التي تضع القيمة فوق الضجيج الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي".

كما تطرق إلى أهمية تعاون المهرجانات فيما بينها، مشيرًا إلى أن "فرنسا تضم أكثر من 500 مهرجان، وهو ما ينبغي أن يكون دافعًا لزيادة عدد المهرجانات في مصر والمنطقة"، مشيرًا إلى أن "المهرجان يظل وجهة جاذبة للمخرجين الكبار الذين يحرصون على عرض أفلامهم فيه، لكونه يقام في إحدى أعرق المدن في العالم".