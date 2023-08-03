لبنان.. تطور صادم في قضية الطفلة "لين طالب"

أوقفت سمرندا نصار، قاضية التحقيق في جريمة اغتصاب ومقتل الطفلة اللبنانية لين طالب، خال الضحية نادر بو خليل، بعد أن أظهرت نتائج تحاليل الحمض النووي تطابق أنسجته مع تلك التي تم رفعها من جثمان الطفلة.

وكانت نصار قد استدعت خال الضحية للاستماع إلى إفادته كشاهد، قبل أن تتسلم نتائج التحاليل، وتصدر مذكرة توقيف بحقه.

كما أصدرت قاضية التحقيق مذكرة توقيف بحق جدة الطفلة لجهة أمها، بتهمة كتم معلومات والتستر على الجريمة وظروف الوفاة، والتأخر في إدخال الطفلة إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، ادعت القاضية نصار على الأم والجد بالتهم نفسها.

وكانت قضية الطفلة لين طالب قد أثارت صدمة في المجتمع اللبناني، مطلع الشهر الماضي، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها لاعتداء جنسي متكرر والاغتصاب حتى الموت.