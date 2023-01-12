في أول ظهور بعد أزمة "المخدرات".. محمد رمضان ينشر صورة لمنة شلبي

نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة له مع مواطنته الفنانة منة شلبي، في أول ظهور لها بعد الحكم عليها بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية "جلب وحيازة المخدرات".

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في 5 يناير / كانون الثاني الجاري، بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف التنفيذ؛ لاتهامها بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وجلبه من الخارج.