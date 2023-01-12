في أول ظهور بعد أزمة "المخدرات".. محمد رمضان ينشر صورة لمنة شلبي
نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة له مع مواطنته الفنانة منة شلبي، في أول ظهور لها بعد الحكم عليها بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية "جلب وحيازة المخدرات".
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في 5 يناير / كانون الثاني الجاري، بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف التنفيذ؛ لاتهامها بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وجلبه من الخارج.
وعلق رمضان على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منة شلبي مبروووك بداية تصوير مسلسلك بالنجاح والتوفيق مع صديقي المنتج صادق الصباح والمخرجة مريم عزت أبوعوف الغالية بنت الغالي الله يرحمه.. في انتظار مشروع قوي كالعادة".
واستأنفت الفنانة المصرية منة شلبي تصوير مشاهدها في مسلسل "تغيير جو" في لبنان، من إخراج المخرجة مريم عزت أبوعوف.
و"تغيير جو" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد مالك، إياد نصار، منة شلبي، وآخرون، ويتكون من 15 حلقة، ومن المُقرر عرضه في السباق الرمضاني 2023.
يذكر أن آخر أعمال منة شلبي كان مسلسل "بطلوع الروح" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2022، وشاركها البطولة إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، وكان من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج كاملة أبو ذكري.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، بعد أن قدم 5 أشخاص كانوا متواجدين في المطار شهادتهم، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وإخضاع المضبوطات لفحص المعمل الكيميائي.