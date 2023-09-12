صحيفة: تحقيق يكشف تهاونا جديدا للشرطة البريطانية

تُظهر أرقام جديدة صادمة لتحقيق مشترك أجرته مؤسسة "Refuge" الخيرية المعنية بالعنف المنزلي، وصحيفة "الإندبندنت"، بأن نحو 75% من ضباط الشرطة والموظفين المتهمين بالعنف ضد المرأة لم يتم إيقافهم عن العمل رغم الاتهامات الموجهة إليهم.

وكشف التحقيق بأن 24% فقط من رجال الشرطة الذين تم التحقيق معهم في قضايا العنف المنزلي والاعتداء الجنسي والاغتصاب وإساءة استخدام المنصب، تم إيقافهم عن العمل في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، بين مايو/ أيار 2022 ومايو/ أيار 2023.

وأظهرت البيانات المستمدة من 26 مركزًا لقوات الشرطة أن 1124 من ضباط الشرطة والموظفين اتُهموا خلال هذه الفترة، بينما تم إيقاف 269 فقط عن العمل، لكن من المتوقع أن يكون عدد الاتهامات أعلى بكثير؛ بسبب عدم استجابة باقي مراكز الشرطة لطلب المعلومات.

كما تكشف الأرقام أيضًا عن تباين كبير على مستوى البلاد في كيفية استجابة قوات الشرطة، حيث أوقفت شرطة ويلتشير 83% من الخاضعين للتحقيق، بينما أوقفت شرطة ساري 10% فقط (2 من أصل 20 ضابطا قيد التحقيق).

وأبعدت شرطة تايمز فالي 15 من أصل 61، في حين أبعدت شرطة ميرسيسايد 4 من أصل 18.

أما في العاصمة لندن، فقد اتُهم 687 ضابطًا وموظفًا في الشرطة بارتكاب جرائم تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات خلال فترة 12 شهرًا، ولكن تم إيقاف 84 ضابطًا وموظفًا فقط عن العمل.

وقالت "الإندبندنت": "يشعر الناس بعدم الثقة بعد سلسلة من الفضائح التي سلطت الضوء على فشل الشرطة في معالجة العنف ضد المرأة، خصوصًا مع تكرر قضايا الاغتصاب وحتى القتل، كما حدث أخيرًا مع سارة إيفرارد".

وأضافت الصحيفة: "أعلنت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن خطط لتغيير القانون بحيث يواجه ضباط الشرطة الذين تثبت إدانتهم بارتكاب سوء سلوك جسيم الفصل التلقائي، وهذا يعني أن كبار رجال الشرطة وليس المحامين المستقلين هم الذين سيتولون مسؤولية جلسات الاستماع المتعلقة بسوء السلوك".

لكن حزب العمال قال إن الإصلاحات ليست كافية، ودعا إلى إيقاف الضباط الذين يخضعون للتحقيق بتهمة الاغتصاب والعنف المنزلي عن العمل على الفور.

وتابعت الصحيفة بأنه تمت إثارة مخاوف بشأن إخراج الضباط المتهمين من أدوارهم في الخطوط الأمامية وتكليفهم بمهام مكتبية؛ لأن هذا قد يعني أنهم يأخذون إفادات من ضحايا الاغتصاب أو العنف المنزلي.

وأردفت بأن مجلس الشرطة الوطنية علق بقوله: "إن الغالبية العظمى من الضباط والموظفين محترفون وملتزمون، ومع ذلك عند تلقي ادعاء، سيتم أخذه على محمل الجد، وإجراء تحقيق شامل".