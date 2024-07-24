أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الأربعاء، تحرير فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، واعتقال خاطفيها وهم عصابة مكونة من 4 أفراد، وذلك بعد استدراجهم عبر كمين محكم ضمن منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد.

وقال العميد مقداد ميري، الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العراقية، في تصريحات خاصة لـ إرم نيوز: "بجهد استخباري عالي المستوى تمكنا من تحرير مختطفة تبلغ من العمر (12) عاما، وإلقاء القبض على عصابة خطف مكونة من أربعة متهمين بينهم امرأة".

وأشار ميري إلى أن "الخاطفين يعملون على استدراج الضحايا وخطفهم والمتاجرة بهم، وبيعهم إلى عصابة مختصة بالاتجار بالبشر".

وأنهى حديثه قائلا: "جارٍ الآن التحقيق مع المتهمين، على أن يتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".