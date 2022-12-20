تغريم الشركة المنتجة للعبة "فورتنايت" لانتهاكها قوانين الطفولة

وذكرت الشركة في بيانها "إذا لاحظ حامل البطاقة معاملة غير مصرح بها في كشف حسابه يمكنه إبلاغ مصرفه بها لإلغائها".

وقالت الشركة إنها، في سبيل حماية الأطفال، ابتكرت خصائص مثل أدوات الرقابة الأبوية سهلة الاستخدام وشرط إدخال رمز سري؛ ما يتيح للآباء الموافقة على عمليات الشراء ووضع حد أقصى للإنفاق اليومي للأطفال دون 13 عاما.

وأفادت لجنة التجارة الاتحادية أن موظفي "إيبك جيمز" عبروا عن قلقهم بشأن الإعدادات الافتراضية التي تضعها الشركة للأطفال، قائلين إنه يجب أن يكون لدى الأشخاص حرية اختيار الانضمام إلى الدردشة الصوتية.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية إنه يجب أن تكون الدردشة سواء الصوتية أو النصية مقفلة كإعداد افتراضي.

وأثلجت التسوية صدور المدافعين عن خصوصية الأطفال.

وقال جيف تشيستر من مركز الديمقراطية الرقمية إن "من المنتظر أن تحظى حقوق خصوصية الأطفال باحترام أكبر من خلال هذا الإنفاذ للقانون الاتحادي لخصوصية بيانات الأطفال".