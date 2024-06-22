تركيا.. اعتداء مواطن على طفل تونسي يثير غضب النشطاء (فيديو)
طالب متابعون غاضبون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على رجل تركي، ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يعتدي على طفل تونسي صغير.
وأظهر مقطع فيديو، اعتداء الرجل التركي على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في إسطنبول، على خلفية خلاف بين الطفل وابنة الرجل المعتدي في إحدى الحدائق.
وتعرض الطفل للضرب على الرأس مرارا وتكرارا من الرجل داخل سوبر ماركت، بينما كان برفقة والدته، كما توعده وهدده؛ إذ قال له: "سأطعنك وأقتلك"، قبل أن يتابع: "لا شك أنك سوري".
وفي الفيديو، يظهر صاحب السوبرماركت، وهو يتدخل لمنع الرجل من متابعة اعتدائه على الطفل، الذي أخذ بالبكاء، بعد أن تلقى ضربة منه على رأسه.
بدورها، كشفت والدة الطفل أنه "عانى من تورم الرأس جراء الاعتداء".
ووفق وسائل إعلام محلية، قالت السيدة، إن طفلها بات يخشى الخروج من غرفته، ويرفض الخروج من المنزل، خوفا من تهديد الرجل بقتله.
وتقيم عائلة الطفل التونسي في إسطنبول، قبالة السوبرماركت الذي وقع فيه الاعتداء.
وإثر ذلك، طالب متابعون أتراك السلطات الأمنية بملاحقة المعتدي قضائيا، بينما دعا متابعون عرب إلى مقاطعة السياحة في تركيا.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجهات المعنية بشأن الواقعة حتى الآن.