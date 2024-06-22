تركيا.. اعتداء مواطن على طفل تونسي يثير غضب النشطاء (فيديو)

طالب متابعون غاضبون على مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على رجل تركي، ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يعتدي على طفل تونسي صغير.

وأظهر مقطع فيديو، اعتداء الرجل التركي على طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في إسطنبول، على خلفية خلاف بين الطفل وابنة الرجل المعتدي في إحدى الحدائق.

وتعرض الطفل للضرب على الرأس مرارا وتكرارا من الرجل داخل سوبر ماركت، بينما كان برفقة والدته، كما توعده وهدده؛ إذ قال له: "سأطعنك وأقتلك"، قبل أن يتابع: "لا شك أنك سوري".

وفي الفيديو، يظهر صاحب السوبرماركت، وهو يتدخل لمنع الرجل من متابعة اعتدائه على الطفل، الذي أخذ بالبكاء، بعد أن تلقى ضربة منه على رأسه.