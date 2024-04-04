وفاة الشاعر السعودي محمد بن منصور بن بريك غرقًا
توفي الشاعر السعودي، محمد بن منصور بن بريك، غرقاً في وادي جهام، الذي جرت فيه المياه بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع هطول غزير للأمطار.
ونعى المنشد السعودي، فهد مدرهم، مواطنه الراحل، وقال إنه توفي غرقاً في وادي جهام، وتم العثور عليه ظهر يوم الأربعاء.
وأثارت وفاة الشاعر الشعبي مشاعر حزن واسعة بين أصدقاء الشاعر وجمهور قصائده الشعبية، حيث حرص كثير منهم على تدوين عبارات الرثاء بالراحل.
ونشرت قناة "الصحراء" المتخصصة بالتراث، مقطع فيديو للشاعر الراحل يلقي فيه إحدى قصائده بعنوان "يا تايب".
ويقع وادي جهام على مقربة من محافظة الدودامي، وهي إحدى محافظات منطقة الرياض وسط المملكة.
واكتسب الوادي شهرته من ورود ذكره باسمه القديم "البدي" في قصائد شعراء معروفين في الجاهلية، بينهم امرؤ القيس والأعشى.
وشهدت عدة مناطق في السعودية خلال اليومين الماضيين هطولات مطرية غزيرة، جرت معها السيول في الوديان، وامتلأت الكثير من السدود.