وفاة الشاعر السعودي محمد بن منصور بن بريك غرقًا

توفي الشاعر السعودي، محمد بن منصور بن بريك، غرقاً في وادي جهام، الذي جرت فيه المياه بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع هطول غزير للأمطار.

ونعى المنشد السعودي، فهد مدرهم، مواطنه الراحل، وقال إنه توفي غرقاً في وادي جهام، وتم العثور عليه ظهر يوم الأربعاء.