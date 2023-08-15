عقوبة قاسية تنتظر راكبًا أثار الذعر في مطار أسترالي

أوقفت السلطات الأسترالية رجلًا بعد تهديده بتفجير طائرة ماليزية كانت متجهة إلى كوالالمبور، وهو ما أرغم الرحلة على العودة إلى سيدني بعد أكثر من 3 ساعات.

وقالت الخطوط الجوية الماليزية، إن "طائرة (إيرباص A330) عادت إلى مطار سيدني بعد أكثر من 3 ساعات من رحلتها بسبب راكب عدواني".

وتسببت حادثة الرحلة (MH122) في إلغاء 32 رحلة طيران محلية، مع تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة للرحلات الداخلية الأخرى، حسب ما كتب مطار سيدني على منصة X (تويتر سابقًا).

وأفادت الأنباء بأن راكبًا كان يحمل حقيبة ظهر هدَّد "بتفجير الطائرة"، وفقًا لما ذكرته محطة "ناين نيوز" الأسترالية.

وأشارت إلى أنه "تم القبض على الرجل ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتم ترك بقية الركاب البالغ عددهم 199 راكبًا و12 من أفراد الطاقم، بعد نحو ثلاث ساعات من هبوطها".

واتهمته الشرطة الاتحادية بـ "الإدلاء ببيان كاذب حول التهديد بإلحاق أضرار بالطائرة، إضافة إلى عدم الإنصات لتعليمات السلامة ".

ويواجه الرجل عقوبة قصوى بالسجن تصل مدتها إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تزيد على 15 ألف دولار أسترالي (9700 دولار أمريكي)، بحسب الشرطة.