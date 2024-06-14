مهدد بفقدان منزله.. انهيار كيفن سبيسي يكشف عن أزمة مالية
في مقابلة مؤثرة على برنامج "Piers Morgan Uncensored"، انهار الممثل كيفن سبيسي بالبكاء أثناء حديثه عن وضعه المالي المتدهور.
وكشف نجم مسلسل "House of Cards" عن قرب فقدانه لمنزله في بالتيمور بسبب تراكم الديون، في واحدة من أكثر الأزمات المالية التي واجهها منذ فضيحة #MeToo.
وكان هذا الظهور هو أول مقابلة تلفزيونية كبيرة لسبيسي منذ سنوات.
وخلال المحادثة الصريحة، أوضح سبيسي أن منزله في "بالتيمور"، الذي كان مقره أثناء تصوير المسلسل الشهير، سيتم عرضه للبيع بالمزاد.
وأعرب عن قلقه بشأن مستقبله السكني، حيث يستعد لنقل ممتلكاته إلى المخزن دون معرفة وجهته التالية.
وفي ردٍ على سؤال من بيرس مورغان حول كيفية وصوله إلى هذا الوضع المالي الحرج، اعترف سبيسي بأن ديونه بلغت ملايين الدولارات، مما أثقل كاهله بشدة.
وأشار إلى أنه نجا من الإفلاس عدة مرات بصعوبة، إلا أن حجز الرهن يظل تهديدًا حقيقيًا لمستقبله المالي، ورغم هذه الظروف الصعبة، أكد سبيسي على أهمية المثابرة واستمرار المحاولة، مشددًا على شعار "العودة إلى الحصان" والمضي قدمًا.
وتشير بعض الدلائل إلى إمكانية عودة سبيسي إلى هوليوود، حيث أعربت شخصيات بارزة، مثل شارون ستون وليام نيسون، عن دعمهم له، متمنين أن يتمكن من العودة إلى التيار الرئيس. إلا أن قرار الأستوديوهات الكبرى لا يزال غير مؤكد.
وبينما يمر بهذه الأوقات العصيبة، يظل تصميم سبيسي على إعادة بناء حياته ومسيرته المهنية ثابتًا، رغم التحديات المالية والضرر الذي لحق بسمعته بسبب فضيحة التحرش الجنسي.