مهدد بفقدان منزله.. انهيار كيفن سبيسي يكشف عن أزمة مالية

في مقابلة مؤثرة على برنامج "Piers Morgan Uncensored"، انهار الممثل كيفن سبيسي بالبكاء أثناء حديثه عن وضعه المالي المتدهور.

وكشف نجم مسلسل "House of Cards" عن قرب فقدانه لمنزله في بالتيمور بسبب تراكم الديون، في واحدة من أكثر الأزمات المالية التي واجهها منذ فضيحة #MeToo.

وكان هذا الظهور هو أول مقابلة تلفزيونية كبيرة لسبيسي منذ سنوات.

وخلال المحادثة الصريحة، أوضح سبيسي أن منزله في "بالتيمور"، الذي كان مقره أثناء تصوير المسلسل الشهير، سيتم عرضه للبيع بالمزاد.

وأعرب عن قلقه بشأن مستقبله السكني، حيث يستعد لنقل ممتلكاته إلى المخزن دون معرفة وجهته التالية.