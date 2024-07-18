لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون في حادث اصطدام شاحنة كبيرة بمقهى في منطقة الوردية مساء الأربعاء بتونس.

وكشف منير الريابي مدير الحماية المدنية في تونس تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أن المعاينة أكدت أن سائق الشاحنة كان يسير بسرعة كبيرة، ليصطدم في البداية بسيارتين ليتجه بعدها نحو بهو مقهى ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين.

ولفت الريابي خلال مداخلة إذاعية مع موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أنه تم الاستعانة بـ 6 سيارات إسعاف وطاقم طبي وشاحنات نجدة، وتم توجيه المصابين إلى المستشفيات، ويتلقون الآن الإسعافات اللازمة.

وأشار مدير الحماية المدنية إلى أن الإصابات معظمها بسيطة، وهم يتلقون الرعاية اللازمة في الوقت الراهن، موضحا أن الأسباب المبدئية للحادث هي السرعة المفرطة لسائق الشاحنة، مطالبا بالتريث حتى تنتهي التحقيقات لبيان الأسباب الرئيسة التي أدت إليه.

يذكر أن المرصد الوطني للسلامة المرورية بتونس قد أعلن أن هناك نحو ألف شخص يلقى مصرعه سنويا بسبب حوادث الطرق، أي بمعدل 4 أشخاص يوميا، مشيرا في تقرير أعده المرصد إلى أنه من المتوقع أن يزيد عدد الضحايا بعد انتشار حوادث الطرق بشكل كبير.