كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب سبب إلغاء حفلها الذي كان مقررًا مساء اليوم السبت، في إسطنبول.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، ما تداولته وسائل إعلام محلية بشأن تعرض الفنانة شيرين لوعكة صحية.

وقال: "الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت متأثرة نفسيًا بسبب أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب، والذي اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب؛ لذا رفضت إقامة أي حفلات حتى تتعافى نفسيًا تمامًا من الأزمة، خاصة أنها تخضع للعلاج النفسي على يد طبيب شهير".

وأشار المصدر إلى أن الفنانة شيرين بحالة صحية جيدة، نافيًا دخولها المستشفى إثر وعكة صحية.

وكانت الجهة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في العاصمة التركية، قد أعلنت تأجيل الحفل لأجل غير مسمى، وذلك بعد فترة قصيرة من إلغاء حفل الفنانة الذي كان مقررًا إقامته في بيروت في 20 يوليو/تموز الماضي.

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وفي يوليو/ تموز الماضي، نشر الطبيب المصري نبيل عبد المقصود، تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك"، كشف فيها أن الفنانة شيرين عبد الوهاب "منعزلة حاليًا عن الجميع، وعن كل الأخبار لحين استرداد كامل قوتها".

وقال الطبيب المتخصص في علاج الإدمان والسموم، في تدوينته، إنه يوجه رسالة إلى جمهور ومحبي شيرين، بعدما ترددت عنها أخيرًا "معلومات كثيرة بعضها غير حقيقي"، و"بصفته طبيبها الخاص أولًا، وبناء على طلبها ثانيًا".

وطمأن عبد المقصود جمهور الفنانة المصرية قائلًا إنها "تحت رعايته الطبية الكاملة منذ أكثر من عشرين يومًا، وهي في طريقها لاسترداد كامل صحتها، وعافيتها مرة أخرى".

وعن وضعها الطبي حاليًا، قال عبد المقصود إنها "متجاوبة، ومتعاونة تمامًا، ولديها رغبة داخلية قوية في العودة مجددًا".