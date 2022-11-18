ما هي العلاقة الكارمية؟ وكيف تعرف أنك "غارق" فيها؟

في حين أنه لا توجد أدلة علمية تثبت وجود العلاقات الكارمية، تصفها الكاتبة "أماندا لينيت" بأنها "رابطة رومانسية تتشكل مع شخص يشبهك روحيا"، وتنشأ غالبا لشفائك من ألم العلاقات السابقة ولتعلمك درسا لن تنساه ما حييت".

يمر الأشخاص بالعلاقة الكارمية مرة واحدة على الأقل في مرحلة ما من حياتهم، ومن المهم معرفته هو أن تلك العلاقات ليست رومانسية حصرا، إذ قد تكون صداقات أو حتى علاقات عائلية.

و"كارما" karma، هي مصطلح أخلاقي في المعتقدات الهندوسية، ويعني أن نوايا الأشخاص وأفعالهم، لها دور فعال في صناعة حياتهم المستقبلية.

وتشترك جميع العلاقات الكارمية في شيء واحد؛ إنها تأتي لتعلم صاحبها درسا، وبمجرد تعلم الدرس يصبح الطرفان على استعداد لإنهائها.

ويؤكد الخبراء النفسيون إن الشخص في العلاقة الكارمية يبدو للوهلة الأولى وكأنه صديقك الحميم أو توأم روحك، لأنه يجعلك تختبر مشاعر لم تواجهها من قبل.

4 دلالات تؤكد أنك في علاقة كارمية

حب من النظرة الأولى

إذا انجذبت على الفور إلى شخص ما لأسباب لم تفهمها، وشعرت بالألفة معه، كما لو كنت تعرفه في حياة سابقة، هذا يعني أن الاتصال بينكما "كارمي".

علاقة خارجة عن السيطرة

بينما لا توجد علاقة سهلة، وكل العلاقات تحتاج إلى جهد من الطرفين، إلا أن العلاقات الكارمية تتكون من سلسلة لا تنتهي من اللحظات السعيدة للغاية واللحظات الحزينة للغاية، وهي التي لا تمر بها العلاقات الصحية والطبيعية.

علاقة اعتمادية بالكامل

هذه علامة حمراء خطيرة في أي علاقة لأنها تستهلك صاحبها بالكامل، ففي العلاقة الاعتمادية، لا تشعر بالراحة، إلا إذا كنت مع شريكك طوال الوقت، وفيها تكون معتمدا جسديا وعاطفيا على هذا الشخص، فلا وجود لنفسك بدونه.

علاقة لا تدوم

تعرف العلاقات الكارمية بأنها كابوس؛ ينفصل فيها الشريكان ويعودان مرارا وتكرارا، ما يؤدي إلى شعورهما بالإرهاق.

وبالنسبة لمعظم العلاقات الكارمية، بغض النظر عن مدى سميتها، فإن الاتصال بين الشخصين مغناطيسي للغاية لدرجة أنهما يشعران أنه لا يسعهما إلا أن يتراجعا عن قرار الانفصال ليعودا معا.



لماذا تعد العلاقات الكارمية إيجابية؟

يقول الخبراء النفسيون، إنه وفي الإجمال، يمكن رؤية العلاقات الكارمية من منظور إيجابي لأنها فرصة للنمو مع أشخاص يعلموننا دروسا عن أنفسنا، ويعطوننا أسبابا لرفع مستوى حبنا لذاتنا وتطوير أنفسنا.