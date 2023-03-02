بيع لوحة رسمها بيكاسو لابنته بأكثر من 21 مليون دولار

وأكدت وسائل إعلام إسبانية، أن بيكاسو رسم لوحة ابنته "مايا" عام 1938، حيث كانت تبلغ من العمر آنذاك عامين ونصف، وتتميز اللوحة بألوانها المبهجة، التي تبعث طاقة إيجابية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن رسم بيكاسو لهذه اللوحة جاء بعد فترة وجيزة من إكمال جداريته"غرنيكا" المستوحاة من أحداث قصف القوات الألمانية والإيطالية لقرية "غرنيكا" في إقليم الباسك شمالي إسبانيا عام 1937.

وأضافت أن هذه اللوحة جاءت لتلخص معنى "السعادة" التي جلبتها الطفلة "مايا" إلى حياة والدها بيكاسو خلال تلك السنوات الصعبة.

وظهرت هذه اللوحة للمرة الأخيرة في مزاد علني عام 1999، حيث اشتراها وقتها مصمم الأزياء ورجل الأعمال الإيطالي "جياني فيرساتشي" مقابل نحو 4 مليون دولار.