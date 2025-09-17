الجثة المتحللة في سيارة النجم D4vd تعود لفتاة مراهقة

أكدت السلطات الأمريكية أن الجثة المتحللة التي عُثر عليها داخل سيارة "تسلا" مسجلة باسم المغني D4vd (الاسم الحقيقي ديفيد أنتوني بيرك) تعود لفتاة مراهقة يتراوح عمرها بين 14 و15 عامًا.

وتم العثور على الجثة داخل حقيبة في صندوق السيارة التي كانت محتجزة في ساحة حجز بمدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وجاء الاكتشاف يوم 8 سبتمبر 2025، بعد تلقي بلاغ عن انبعاث رائحة كريهة من السيارة.

وقالت شرطة لوس أنجلوس في بيان إن الضباط توجهوا إلى المنطقة بعد تلقي البلاغ في الساعة 12:20 ظهرًا، وعثروا على بقايا بشرية محتملة. ويتم التعامل مع القضية حاليًا كتحقيق في وفاة. ولم يتمكن الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بعد من تحديد سبب الوفاة، فيما لم يُكشف عن اسم الضحية حتى يتم التواصل مع عائلتها.

ووفقًا للتقارير الأولية، فإن طول الفتاة يبلغ نحو 157 سنتيمترًا، وهي ذات شعر أسود مموج، وكانت ترتدي قميصًا قصيرًا وبنطالًا ليغينغ، بالإضافة إلى قرط أصفر واحد وسوار معدني أصفر.

ورغم أن المغني D4vd، البالغ من العمر 20 عامًا، لا يزال في جولة فنية، أكد متحدث باسمه أنه على علم بما حدث ويتعاون بشكل كامل مع السلطات. وقد تم إنهاء تعاونه مع علامة الملابس "هوليستر" بعد انتشار الخبر.

ولم تُصنف الحادثة رسميًا على أنها جريمة قتل حتى الآن، لكن رئيس المحققين بشرطة لوس أنجلوس، آلان هاميلتون، صرح: "نحن نعلم أن هناك بقايا بشرية ونعلم أنها كانت داخل مركبة. وسنواصل التحقيق، وإذا ثبت وجود جريمة قتل، فسوف تتحول القضية إلى تحقيق جنائي كامل".

وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام بسبب ارتباطها بالمغني الصاعد D4vd المعروف بأعماله في موسيقى الآر آند بي والبديلة. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة هوية الضحية بشكل كامل وظروف وفاتها وكيف وصلت إلى سيارة المغني.



