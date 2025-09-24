"ثورة الوجه الطبيعي".. باميلا أندرسون "قدوة" في التخلّي عن المكياج (فيديو)

أعلنت الممثلة الكندية باميلا أندرسون (58 عامًا) تحررها من سطوة مستحضرات التجميل، بظهورها في عروض الأزياء والفعاليات السينمائية بوجه طبيعي خالٍ من المكياج، لتثير خطوتها الجريئة نقاشًا واسعًا حول مفهوم الجمال ومعاييره.

أندرسون، التي ارتبط اسمها طويلًا بصورة المرأة المتألقة خلف الكاميرات، أكدت في حديث لمجلة فوغ خلال أسبوع الموضة في باريس: "لستُ أحاول أن أكون أجمل فتاة في القاعة.. أشعر أنها حرية وراحة".

ولاقت كلماتها صدى كبيرًا، خصوصًا بين النساء الأكبر سنًا اللواتي يبحثن عن بدائل للروتين التقليدي المرتبط بمستحضرات التجميل.

أخبار ذات علاقة باميلا أندرسون ترد على اتهامات استنساخ ميغان ماركل لبرنامجها

ولم تكن وحدها، إذ انضمت إليها نجمات، مثل أليشيا كيز وميغان ماركل، اللواتي ظهرن بوجوه طبيعية وأثرن ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ضغوط بيئة العمل

ورغم انتشار هذه الظاهرة، تعترف كثير من النساء بصعوبة التخلّي عن المكياج في أماكن العمل التقليدية، فما زالت بعض السياسات ترتبط بـ"المظهر المصقول".

وتشير ديبورا بورغ، رئيسة الموارد البشرية في إحدى الشركات الإبداعية الكبرى، إلى تزايد عدد الموظفات اللواتي يحضرن بلا مكياج بعد جائحة كورونا، معتبرة أن الوباء أعاد صياغة معايير المظهر المهني.

وتقول خبيرة التجميل ريبيكا روبلز إن السرّ يكمن في العناية اليومية بالبشرة، ويكون ذلك من خلال خمس خطوات أساسية:

استخدام غسول لطيف

تطبيق مصل فيتامين C

ترطيب يومي منتظم

وضع واقٍ شمسي حتى على الأذنين

اعتماد بلسم شفاه مغذٍ

وتضيف أنه دوماً هناك بدائل، فثني الرموش وتمشيط الحاجبين يغنيان عن الماسكارا، بينما تساعد منتجات تحتوي على حمض الهيالورونيك والسيراميدات على ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها.

وتختتم روبلز بالقول: "البشرة المتوهجة تعكس الضوء وتقلّل من مظهر الخطوط الدقيقة والمسام الواسعة.. إنه فوز مزدوج".