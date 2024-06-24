شمبانزي مايكل جاكسون.. يعيش رفاهية في عامه الـ41 (فيديو)

يستمتع بابلز، الشمبانزي الأليف السابق للنجم الراحل مايكل جاكسون، بحياة مريحة وسعيدة، بحسب تقرير نشره موقع TMZ، المهتم بأخبار المشاهير.

ويعيش بابلز، البالغ من العمر 41 عامًا، في ملجأ حيث يتمتع بحرية استكشاف الأنفاق وبناء عشه تحت الشجرة، إلى جانب أخذ قيلولة يومية والاستمتاع بالرسم أحيانًا.

وقال المركز الذي يهتم برعاية الشمبانزي المدلل إن فريقًا طبيًّا بيطريًّا، يتابع "بابلز" بشكل دوري، مشيرًا إلى أن وزنه وصل إلى 180 كيلوغرامًا، مع توقعات بأن يعيش حتى الخمسينات أو الستينات كمتوسط عمر لقرد الشمبانزي.

وقال المركز إن بابلز يتفاعل بشكل ودي مع الزوار والحيوانات الأخرى في الملجأ.

ورغم أن بابلز كان رفيقًا مقربًا للمغني الراحل مايكل جاكسون، فإنه لا يُظهر تفضيلًا خاصًّا لموسيقى جاكسون، بحسب ما أكده المركز.