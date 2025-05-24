بتسوية مليارية.. "بوينغ" تتجنب محاكمة جنائية بكارثة تحطم طائرتين

توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة "بوينغ" يسمح لعملاق الطيران بدفع غرامة بقيمة 1,1 مليار دولار لتجنب المحاكمة في قضية جنائية تتعلق بتحطم طائرتين من طراز "737 ماكس".

وأوضحت وزارة العدل، أن "الاتفاق المبدئي" يُسقط التهمة الجنائية الموجهة إلى بوينغ بشأن إصدارها تراخيص تحليق لطائرات من طراز ماكس تعرضت اثنتان منها لحادثي تحطم في عامي 2018 و2019 أوديا بحياة 346 شخصًا.

ويتعين أن يوافق قاض على هذا الاتفاق الذي يجنب بوينغ محاكمة جنائية فدرالية مقررة في حزيران/يونيو في فورت وورث في تكساس.

وانتقد أقارب بعض ضحايا ماكس هذه التسوية القضائية المقترحة ووصفوها بأنها تنازل لشركة بوينغ.

وقال خافيير دي لويس في بيان أصدره محامو المدعين الذين يقاضون بوينغ: "الرسالة التي يوجهها هذا الإجراء إلى الشركات في جميع أنحاء البلاد هي: لا تقلقوا بشأن جعل منتجاتكم آمنة لعملائكم".

لكن وزارة العدل، في بيانها، استندت إلى أقارب آخرين فقدوا أحباء لها في حادثي ماكس وأعربوا عن رغبتهم في طيّ صفحة الماضي، حيث نقلت عن أحدهم قوله "يعود الحزن إلى الظهور كلما نُوقشت هذه القضية في المحكمة أو في أي منابر أخرى".

وأفاد البيان أن أفراد أسر أكثر من 110 من الضحايا قالوا للحكومة "إنهم إما يؤيدون الاتفاق بشكل خاص، أو يدعمون جهود الوزارة لحل القضية قبل المحاكمة بشكل عام، أو لا يعارضون الاتفاق".