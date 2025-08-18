"سلمى" مسلسل المشاعر و المفاجآت الصادمة يتصدر الترند

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "سلمى" الترند وحظيت بتفاعل لافت عبر مختلف المنصات، بسبب ما تضمنته من دراما مشوقة تهز المشاعر وتتضمن مفاجآت صادمة.

ويبقى التحدي الذي يواجه صناع العمل متمثلا في مدى قدرتهم على الحفاظ على حالة التشويق والإثارة والإيقاع السريع الذي تميزت به الحلقة الأولى، دون الوقوع في فخ الإطالة أو الحشو، لاسيما في أن المسلسل يمتد عبر 90 حلقة، بحسب تقارير إعلامية، وهو رقم ليس بالهين.

يتناول العمل قصة زوجة جميلة تبدو للوهلة الأولى أنها تعيش في حالة من السعادة الصافية، فزوجها الوسيم متيم بها وأولادها في حالة رائعة، نفسيا وبدنيا، كما أن حالتهم المعيشية جيدة للغاية.

أخبار ذات علاقة أحدهما "النويلاتي".. رشا شربتجي تشارك بمسلسلين في رمضان المقبل

فجأة، ينقلب كل ذلك رأسا على عقب إثر اختفاء غامض ومريب للزوج الذي بدا في مشاهد مستقاة من الماضي كما لو كان "مثاليا" في حبه لأسرته وحنوه على أولاده، وتجد الزوجة نفسها في مواجهة واقع يشبه كابوسا حيا، إذ تعتقد بأن زوجها لقي مصرعه، وعليها أن تتكيف مع الواقع الجديد.

وتعود الزوجة إلى مسقط رأسها حيث الحي الشعبي وتعيد نسج علاقاتها القديمة بعائلتها من منظور جديد، مع تهيئة ابنيها لتلك المستجدات المتلاحقة، لكن الأحداث تخبىء مفاجأة من العيار الثقيلة فيما يتعلق بالعلاقة بين زوجها المختفي وشقيقتها.

ويعد "سلمى" النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة" الذي طُرح للمرة الأولى 2017 وحقق انتشارا واسعا.

والمسلسل بطولة نيقولا معوض، مرام علي وستيفاني عطا الله، تقلا شمعون، طوني عيسى، نيقولا دانيال، سعد مينا، مجدي مشموشي، سيناريو وحوار لبنى مشلح ومي حايك، إخراج إندر أمير.