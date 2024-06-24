مصر تعلن عن كشف أثري جديد في أسوان (صور)

كشفت مصر عن أكثر من ثلاثين مقبرة أثرية، تعود إلى العصر الفرعوني المتأخر والعصرين اليوناني والروماني، بمحيط "ضريح الأغاخان" في محافظة أسوان جنوب البلاد، بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية الإثنين.

وأفاد البيان الذي نقلته وكالة "الأنباء الفرنسية"، عن "نجاح البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة والعاملة في محيط ضريح الأغاخان غرب أسوان، في الكشف عن عدد من المقابر العائلية التي لم تكن معروفة من قبل والتي ترجع للعصور المتأخرة واليونانية الرومانية".