وجّه الملحن المصري محمد رحيم رسالة لجمهوره وزملائه في أول ظهور له بعد خضوعه لجراحة بالقلب، أمس السبت، موجها الشكر لهم، على رسائل الحب التي استقبلها.

رساله شكر وحب بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا اغلى ناس في العالم كله بطمنكم عليه والحمد لله اجريت عمليه بسيطه (قسطره) وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله ربنا مايحرمني منكم أبدا وكل الناس تطمن الحمد لله ❤️❤️❤️🙏🙏🙏 Posted by ‎Mohamed Rahim محمد رحيم‎ on Sunday, July 21, 2024

وخرج رحيم في فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" من داخل المستشفى، وعلق عليه بالقول: "بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا أغلى ناس في العالم كله، بطمنكم عليا والحمد لله أجريت عملية بسيطة (قسطرة) وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله ربنا مايحرمني منكم أبدا، وكل الناس تطمن الحمد لله".

وكانت أنوسة كوته قد أعلنت عن نقل زوجها محمد رحيم للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية، إذ نشرت صورة تجمعهما من على سرير المرض داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وعلقت عليها بالقول: "ألف سلامة عليك يا حبيبي ومش معنى إننا في العناية إننا ما نتصورش".

ولم تكشف زوجة محمد رحيم تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها بشكل دقيق.

