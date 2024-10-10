هكذا علقت داليا مبارك على خلافها مع عايض يوسف

علقت الفنانة السعودية داليا مبارك للمرة الأولى على خلافها الشهير مع الفنان السعودي عايض يوسف، والذي امتد ليشمل الفنان سلطان المرشد، مؤكدة أنها تُكنّ كل الحب والتقدير لهما.

وتحفظت داليا في تصريحات تلفزيونية أدلت بها على هامش إطلاق ألبومها الجديد "بصمة " على الدخول في تفاصيل الخلاف أو استعادة ملابساته، مكتفية بوصف عايض يوسف بأنه بمثابة "الأخ" لها.

وأشارت إلى أنه لا مكان في حياتها للخلافات أو المشاكل أو العتاب وكل ما تفكر فيه هو التركيز على نجاحها كفنانة، بعيدا عن كل ما قد يسبب لها التشتت.

تفاصيل المشادة

وكانت مشادة كلامية نشبت قبل أكثر من أسبوعين في العلن بين عايض يوسف وداليا مبارك، وذلك عبر موقع "إكس" حيث انتقد كل منهما الآخر، بصورة ساخرة.

وبدأت المشادة حين فتحت داليا باب الأسئلة لمتابعيها، حيث أجابت عن سؤال حول عمل فني يجمعها بعايض يوسف، قائلة "مع عايض لا، ولن يحصل أبدًا إن شاء الله، وهناك تعاون قريب إن شاء الله مع الفنان سلطان المرشد".

ورد عائض قائلًا "كل يوم تثبتين أنك مبدعة، وما شاء الله وصل إبداعك حتى بالردود، بالتوفيق يا نجمة، وأتمنى ألبومك المقبل يكون بنفس مستوى ألبومك الأخير".

وسرعان ما ردت داليا "فعلًا ما يجي شيء جنب إبداعك، كل مرة تثبت حُسن نيتك تجاه ربعك، وإن شاء الله أمنياتي لك بالتوفيق، وإن شاء الله يعطيك قدر نيتك".

وفي تغريدة أخرى، كتبت داليا "أسمع كلامك أصدّقك، أشوف أفعالك أستعجب، يلا كمّلوا نفاق أنا مبسوطة فقرة حلوة".

واختتمت معلقة "كان ممكن اختار أسلوب التنغيز من تحت لتحت، والهمز واللمز، اللي غيري كثير يستخدمه أنا يناسبني جدًّا أكون صدقية، وإذا عندي شي أقوله على المكشوف مناسبني جدًّا، وتصبحون على ألف خير".

وتعقيبًا على هذا التراشق، رد الفنان سلطان المرشد، في تدوينة قائلًا "عايض أخ لي وقدوة وأتعلم منه الكثير، دخلنا المجال هذا من حب، ولا دخلنا هالمجال عشان نعتدي بالكلام على أي شخص سواءً فنان أو غيره، أعتذر عن العمل كل التوفيق لك يا داليا".

وتابع في تغريدة أخرى "لا أسمح ولا أقبل أن يوضع اسمي محل للشك أو لإثارة الفتن، دخلنا هالمجال من حب ما دخلنا لصنع المشاكل، وعشان الترند. نحترم الجمهور الي يحبنا، ويحب يسمع لنا لكم كل الاحترام والتقدير، وأعوضكم باللي جاي".