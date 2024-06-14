خالد النبوي لـ "إرم نيوز": "أهل الكهف" نوعية سينمائية صعبة

كشف الفنان خالد النبوي، في حوار مع "إرم نيوز" تفاصيل دوره في فيلم "أهل الكهف" الذي بدأ عرضه بدور العرض السينمائية، الأربعاء، وطبيعة شخصيته والتحديات التي واجهته.

وقال إن "أهل الكهف" من الأعمال السينمائية صعبة التنفيذ لوجود الكثير من مشاهد المعارك والحروب خلال أحداثه، وأستطيع أن أصف الفيلم بأنه نوعية سينمائية ليست سهلة على الإطلاق.

وأوضح أن "التدريبات كانت مكثفة منذ البداية لتنفيذ مشاهد المعارك بدقة شديدة ومتناهية، وكانت البداية مع تدريبات اللياقة البدنية وركوب الخيل والتعامل مع الأدوات الحربية".

وأضاف أن "تصوير الفيلم جرى في 3 دول مختلفة، هي المغرب وإيرلندا وتركيا، وتدريبات الحروب والقتال كانت الأصعب، حيث كنا نتدرب على كل مشهد وتصويره للحفاظ على التركيز الذهني الخاص بكل معركة".

وأردف: "كانت هناك الكثير من التحديات أبرزها جائحة كورونا التي أدت لوقف تصوير الفيلم لفترة، لكن أنا سعيد للغاية بخروج الفيلم للنور بعد أكثر من 4 أعوام".

ووصف دوره في الفيلم بأنه "دور صعب وشخصية درامية تمر بمرحلتين خلال أحداث الفيلم، الأولى قبل وبعد الكهف والثانية التحولات الخاصة بكل مرحلة"، منوهاً إلى أن "الصعوبة كانت تكمن في الحفاظ على اللياقة الجسدية والذهنية الخاصة بالشخصية".