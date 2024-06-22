القبار.. ثمار نادرة تصبح مصدر دخل للسوريين‎ (صور)

رغم النظرة السيئة عن نبتة القبّار قديماً، لكنها تحولت اليوم إلى مصدر دخل للعديد من العائلات في الأرياف السورية، حيث يخرج الأبناء والأهل بشكل جماعي، لجمع ثمار القبار الصغيرة، قبل أن تزهر وتصبح بلا قيمة عند التجار.

وتقول الحكاية الشعبية القديمة، إن نبتة القبّار، علامة شؤم، يجب اقتلاعها فور رؤيتها، فهي نذير كارثة؛ لأنها تنبت بكثرة في المقابر!. لكن هذه النظرة تغيرت، مع زيادة طلب التجار عليها، وارتفاع سعر الكيلوغرام منها إلى 16,000 ليرة، أكثر من واحد دولار.

ويسمى القبّار في بعض المناطق بالشَّفْلح، وهو نبات بري ينتشر في معظم الأراضي السورية، ويعطي ثماره خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، من كل عام، كما يتميز بعودته للإثمار خلال يومين بعد القطف.

ويقول أبو محمد، جامع القبّار من أرياف حماه الشرقية، لـ"إرم نيوز": "هذه النبتة مباركة، جلبت الخير للعائلات الريفية البسيطة. فكل فرد من عائلتي يجمع حوالى 3 كيلوغرامات من القبار يومياً، ونبيع الكيلو الواحد ما بين 13- 16 ألف ليرة".

ويضيف أبو محمد: "صحيح أن القبّار أو الشَّفْلح، نبات شوكي، يجرح أصابعنا عند القطف، لكنه نبات خيّر، يساعد الفلاحين في تأمين مصدر دخل إضافي؛ لأن الظروف الاقتصادية صعبة".